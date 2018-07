Trent’anni di relazioni pericolose tra Mosca e il «compagno» Trump

ilsole24ore

(Di lunedì 23 luglio 2018) Quel primo viaggio in Unione sovietica nel 1987, dopo il quale The Donald scoprì di avere una vocazione politica. Gli aiuti dei russi nel periodo più difficile del tycoon, quando le banche americane gli rifiutavano prestiti. E poi lo strano blitz del 2013 a, ufficialmente per presenziare al concorso di Miss Universo, fino al recente vertice di Helsinki al cospetto di Vladimir Putin. Storia di tutti i legami tra il presidente statunitense e la Russia...