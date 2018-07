Treno deragliato | il giunto difettoso di Pioltello era stato collocato sui binari 12 anni

Turchia : Treno deragliato - bilancio salito a 24 morti : ISTANBUL, 9 LUG - È di 24 morti e 124 feriti ospedalizzati l'ultimo bilancio fornito dalle autorità turche del deragliamento ieri di un treno passeggeri in una zona rurale della provincia di Tekirdag, ...

Treno deragliato a Pioltello - “manca anche un bullone del giunto” : Treno deragliato a Pioltello, “manca anche un bullone del giunto” Treno deragliato a Pioltello, “manca anche un bullone del giunto” Continua a leggere L'articolo Treno deragliato a Pioltello, “manca anche un bullone del giunto” proviene da NewsGo.

Treno deragliato a Pioltello (MI) : indagini - “buco” di 2 cm tra le rotaie : Uno spazio vuoto di circa 2 cm sarebbe stato individuato tra le due parti di rotaia, che erano unite dal giunto in cattivo stato, nel punto dal quale si è staccato un pezzo di rotaia di 23 cm ed è deragliato il Treno regionale lo scorso 25 gennaio vicino alla stazione di Pioltello, nel Milanese. Il dato è emerso dagli accertamenti irripetibili che fanno parte della consulenza disposta dalla Procura di Milano, a cui hanno preso parte anche i ...

Intorno alle ore 7:15 di questa mattina un treno è deragliato a Voellerndorf, in Austria. All'interno del convoglio c'erano, secondo le stime delle autorità, almeno 80 passeggeri, molti dei quali in età scolare. Complessivamente si parla di 30 feriti già soccorsi, tra i quali 2 in gravi condizioni. Altre due persone sono invece ancora a bordo del treno, sul quale stanno lavorando i vigili del fuoco per liberarle dalle lamiere.

Treno deragliato a Parigi/ Maltempo - sette persone ferite e 500 km di fila in tangenziale : Treno deragliato a Parigi, Maltempo: sette persone ferite tra cui una donna incinta e 500 chilometri di fila in tangenziale. Nei giorni scorsi quattro persone hanno perso la vita.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:06:00 GMT)

Treno deragliato a Pioltello - il mistero del giunto : scomparsi i documenti : MILANO Per stabilire la responsabilità dello schianto del Treno dei pendolari che, lo scorso 25 gennaio, è deragliato a Pioltello uccidendo tre persone e causando il ferimento di cinquanta passeggeri, ...

Torino - Treno deragliato dopo urto con tir : autista del camion indagato per disastro ferroviario : È indagato per disastro ferroviario Darius Zujis, l'autista lituano di 39 anni alla guida del tir travolto da un treno, la scorsa notte a Caluso, nel Torinese, sui binari della linea...

Grave incidente ieri sera sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea, all'altezza del comune di Caluso. Il Treno regionale 10027 ha travolto un tir, fermo sui binari all'altezza di un passaggio a livello.

La sindaca di Caluso, Maria Rosa Cena, dopo il grave incidente sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea rilascia dichiarazioni sulle conseguenze dello scontro fra un Treno regionale e un tir che aveva sfondato le barriere di un passaggio a livello ed era fermo sui binari

