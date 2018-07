Tre primari e dirigente Pini a processo

Mobilità 2018/19 - Primaria : ol Tre 10mila posti liberi dopo trasferimenti : posti disponibili dopo i trasferimenti Mobilità 2018 /2019 Scuola Primaria – Una scheda riepilogativa, elaborata in queste ore dalla FLC CGIL, mostra la situazione venutasi a creare relativamente ai posti disponibili dopo le operazioni di Mobilità . Ricordiamo che i risultati dei trasferimenti per questo ordine scolastico sono stati resi noti lo scorso venerdì 1 giugno. Mobilità scuola 2018 /2019: […] L'articolo Mobilità 2018 /19, ...

Milano. OlTre Trecento Orti nascosti in nidi - scuole dell’infanzia e primarie : Tra le peculiarità per cui Milano è conosciuta anche come una città dalla bellezza a tratti inaspettata, ci sono i