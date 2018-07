Trapani | addio con Calori | la lettera dell’allenatore è da brividi

calcioweb.eu

(Di lunedì 23 luglio 2018), LADI– Ho riflettuto a lungo se scrivere queste righe, perché so benissimo che susciterà commenti di svariato genere. Ma l’ho ritenuto doveroso per avere la possibilità di ringraziare coloro che mi sono stati vicini in un percorso complesso, ma per certi aspetti bellissimo. Sono arrivato ain una situazione sportiva disperata. A fine girone d’andata ilera retrocesso, senza alcuna speranza di poter risalire la china. Mai nessuna squadra nella storia si è salvata chiudendo il girone d’andata a 13 punti e con un impressionante distacco dalla zona salvezza. C’era un ambiente in cui la disperazione aveva dato spazio alla frustrazione. Nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla possibilità di salvezza del. Abbiamo messo a disposizione il nostro lavoro, abbiamo fatto parlare di noi, dell’impresa che stavamo facendo tutta l’Italia ...