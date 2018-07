Tragico incidente sulla Sp 100 perugina | muore 20enne Ultime notizie | nuovo schianto

Si ribalta e finisce su un albero - muore in un Tragico incidente un ventenne in Salento : Terribile incidente questa mattina intorno alle 6 in Puglia sulla strada provinciale 297 Torre dell'Orso-Melendugno. Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita. La vittima è Mattia Toscano di Melendugno. ...

Tragico incidente nel leccese : Mattia - 20 anni - si schianta con la sua auto e muore sul colpo : Un ragazzo di soli 20 anni, Mattia Toscano, è morto dopo che la sua auto si è schiantato prima contro un palo della segnaletica stradale e poi contro un ulivo. Il giovane è morto sul colpo, mentre l'auto è stata completamente distrutta. A dare l'allarme i suoi amici che lo seguivano a breve distanza.Continua a leggere

Calabria - Tragico schianto : due morti in un incidente d'auto : Una tragica notizia arriva dalla Calabria dove, nella serata del 18 luglio, due persone sono morte in un incidente stradale accaduto nel vibonese. Le cause della tragedia potrebbero essere imputabili alle condizioni dell'asfalto, reso viscido dalla pioggia. L'autovettura è finita fuori strada, ribaltandosi più volte: una persona è deceduta sul colpo, un'altra dopo poche ore in ospedale. L'asfalto reso viscido dalla pioggia è la probabile ...

Tragico incidente e famiglia distrutta : morti la piccola Swami di 4 anni e il papà. Gravissima la mamma : Tragico incidente stradale avvenuto stamattina alle porte di Foggia in Puglia: un uomo di 37 anni, Michele Di Meo, e sua figlia Swami Pia di 4 anni, hanno perso la vita, mentre la moglie...

Calabria - 24enne muore in un Tragico incidente stradale : Nella notte appena passata un grave incidente stradale [VIDEO] ha causato il decesso di un ragazzo di soli 24 anni. Il sinistro si è verificato sulla famigerata statale 106, ormai tristemente nota come la strada della morte. Il ragazzo era a bordo del suo scooter quando è andato a scontrarsi contro un'autovettura cadendo rovinosamente a terra. Nell'incidente sono rimasti coinvolti altri mezzi, tra cui un'autovettura delle forze dell'ordine. Non ...

Tragico incidente e famiglia distrutta : morti la piccola Swami di 4 anni e il papà. Gravissima la mamma : Tragico incidente stradale avvenuto stamattina alle porte di Foggia: un uomo di 37 anni, Michele Di Meo , e sua figlia Swami Pia di 4 anni, hanno perso la vita, mentre la moglie dell'uomo e madre ...

Tragico incidente e famiglia distrutta : morti la piccola Swami di 4 anni e il papà. Gravissima la mamma : Tragico incidente stradale avvenuto stamattina alle porte di Foggia: un uomo di 37 anni, Michele Di Meo, e sua figlia Swami Pia di 4 anni, hanno perso la vita, mentre la moglie dell'uomo e madre...

Famiglia distrutta in Tragico incidente : morti la piccola Swami di 4 anni e il papà. Gravissima la mamma : tragico incidente stradale avvenuto stamattina alle porte di Foggia: un uomo di 37 anni, Michele Di Meo, e sua figlia Swami Pia di 4 anni, hanno perso la vita, mentre la moglie dell'uomo e madre...

Tragico incidente in moto - gravissimo il sedicenne dell'Inter Pasquale Carlino : Quella di cui vi stiamo per parlare è una di quelle notizie che, purtroppo, non vorremmo mai portare alla luce, ma che per dovere di cronaca deve essere riportata. Nella tarda serata di lunedì 15 luglio, infatti, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolto un giovane calciatore dell'Inter, Pasquale Carlino, elemento dell'Under 17 della società meneghina. Il giovane si trovava in sella ad una moto di proprietà di un suo amico ...

“Anche lui a bordo”. Tragico incidente sulla A1 : scoperta choc dei soccorritori. È successo tutto all’altezza di Cassino : automobilisti sconvolti : Un incidente drammatico ha scosso ancora l’estate italiana, già martoriata da un bilancio tragicamente record. Tornava dal concerto di Roger Waters che si è svolto a Roma la famiglia morta nel tratto dell’A1 nella provincia di Frosinone. Le vittime, Stanislao Acri e Daria Olivo, entrambi di 35 anni, e il loro figlioletto di 8 mesi, Pier Emilio erano diretti a Rossano, in provincia di Cosenza, dove vivevano. La Fiat Punto, ...

Calabria - Tragico incidente stradale : muore 39enne : Una tragica notizia ci giunge dalla Calabria, dove nella giornata di ieri 12 luglio un uomo di 39 anni è tragicamente deceduto dopo essersi andato a schiantare con la propria autovettura contro un guard-rail. Sempre in Calabria una bimba di 5 anni ha rischiato di morire annegata in mare. Calabria, 39enne muore a causa di un incidente stradale Nella giornata di ieri pomeriggio un uomo di 39 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un grave ...

Tragico incidente a Palazzo Reale : muore un uomo : Tragedia sul lavoro a Milano. Un lavoratore di 69 anni è morto questa mattina dopo essere caduto da una scala mentre stava lavorando all'interno di Palazzo Reale. Milano, muore...

Torvaianica - Tragico incidente stradale : muore un giovane in moto : Un altro terribile incidente stradale [VIDEO] si è consumato in queste ultime ore sulle carreggiate della nostra penisola italiana. Questa volta a perdere la vita è stato un giovane motociclista di 24 anni nei pressi della localita' di Torvaianica nella giornata di ieri. Fatale è stato un violento impatto avvenuto contro una vettura sul lungomare. Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare: il giovane infatti è morto ...

Tragico incidente sulla regionale - schianto tra due auto e un furgone : morto un ventenne : incidente mortale verso le 11.30 di sabato sulla strada regionale 516, nel Veneziano, a un paio di chilometri dal centro di Pegolotte di Cona: un giovane, residente a Piove di Sacco, nel Padovano, è...