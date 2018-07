Tra spiagge | piazze e monumenti all’aperto | perché d’estate il teatro e la lirica

“Spiagge per cani” : Boehringer Ingelheim Animal Health in prima linea con giornate formative e di inTrattenimento : Tornano anche quest’estate le “Spiagge per cani”, quattro stabilimenti balneari attrezzati per gli amici a quattro zampe e ribattezzati spiaggia di Pluto (Bibione), spiaggia di Duke (Legnano Riviera) e spiagge di Pippo (Passignano sul Trasimeno e Albenga). Lidi pensati per l’accoglienza e il divertimento di cani e proprietari, al centro quest’anno di attività formative e di intrattenimento promosse da Boehringer Ingelheim Animal Health e ...

Paura sulle isole Baleari : mini tsunami invade sTrade - spiagge e bar. Turisti in fuga : Un mini tsunami si è abbattuto lunedì 16 luglio nelle isole spagnole di Maiorca e Minorca. L’onda anomala ha allagato spiagge e strade, trascinando via tavoli, sedie e ombrelloni. La località più colpita è stata Ciutadella, a Minorca L'articolo Paura sulle isole Baleari: mini tsunami invade strade, spiagge e bar. Turisti in fuga proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nominati i componenti degli organi amminisTrativi dei Musei Civici - Forte Marghera - Venezia Spiagge e Agenzia di Sviluppo : ... Diego Semenzato e Stefania Borga, è stato nominato come presidente Stefano Mondini, classe 1972, trentino di nascita, ma da quasi trent'anni residente a Mestre, dove opera nel mondo della ...

Salvini : «I soldi sequesTrati alla mafia per combattere i venditori abusivi sulle spiagge» : Matteo Salvini lancia il "Piano Spiagge Sicure" per l'estate 2018. Una circolare del ministro dell'Interno prevede di destinare più fondi alle prefetture delle...

Salvini : 'I soldi sequesTrati alla mafia per combattere i venditori abusivi sulle spiagge' : Matteo Salvini lancia il 'Piano Spiagge Sicure' per l'estate 2018. Una circolare del ministro dell'Interno prevede di destinare più fondi alle prefetture delle località turistiche contro l'abusivismo ...

Salvini : 'I soldi sequesTrati alla mafia per combattere i venditori abusivi sulle spiagge' : Matteo Salvini lancia il 'Piano Spiagge Sicure' per l'estate 2018. Una circolare del ministro dell'Interno prevede di destinare più fondi alle prefetture delle località turistiche contro l'abusivismo ...

Bikini sottosopra - il costume al conTrario impazza su Instagram - e sulle spiagge - : La moda dell'estate è tutta qui, nel Bikini al rovescio, un trend che ha fatto il giro del mondo, tanto da avere fan in ogni Paese d'Europa, negli Stati Uniti, in America Latina e addirittura in ...

Bikini sottosopra - il costume al conTrario impazza su Instagram - e sulle spiagge - : La moda dell'estate è tutta qui, nel Bikini al rovescio, un trend che ha fatto il giro del mondo, tanto da avere fan in ogni Paese d'Europa, negli Stati Uniti, in America Latina e addirittura in ...

Spiagge sicure - l’annuncio di Salvini : “Soldi sequesTrati alle mafie per combattere abusivi e massaggiatori” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia l'arrivo della direttiva 'Spiagge sicure' per combattere il commercio abusivo sulle Spiagge italiane. Oltre alle sanzioni già previste, Salvini annuncia che la norma prevede l'impiego di "alcuni milioni di euro che arrivano dal Fondo unico giustizia, soldi sequestrati ai mafiosi: dalla mafia arriveranno sulle nostre Spiagge per pagare gli straordinari agli agenti della polizia locale".Continua a ...

Bikini sottosopra - il costume al conTrario impazza su Instagram - e sulle spiagge - : La moda dell'estate è tutta qui, nel Bikini al rovescio, un trend che ha fatto il giro del mondo, tanto da avere fan in ogni Paese d'Europa, negli Stati Uniti, in America Latina e addirittura in ...

Alassio : spiagge didattiche presenta #chefart performance Tra cibo e arte con l'artista Marchesini e i cuochi Ottonello e Macheda : Tornano, nel segno "#2018annodelcibo", le iniziative del brand patrocinato da Regione Liguria: una performance tra cibo e pittura con protagonisti due chef alassini emergenti, Daniele Macheda e Davide ...

Salvini - operazione Spiagge sicure per conTrastare l'abusivismo : Teleborsa, - Pugno duro contro gli ambulanti in spiaggia . Dopo la denuncia di Confesercenti, che ha individuato nel commercio ambulante un giro d'affari di 22 miliardi di euro l'anno, il neo ministro ...

Salvini - operazione "Spiagge sicure" per conTrastare l'abusivismo : Pugno duro contro gli ambulanti in spiaggia . Dopo la denuncia di Confesercenti, che ha individuato nel commercio ambulante un giro d'affari di 22 miliardi di euro l'anno, il neo ministro degli ...

Spiagge - piano anti-conTraffazione di Salvini : multati acquisti dagli ambulanti : Multe in arrivo in spiaggia per chi acquista capi contraffatti dai venditori ambulanti. E' quanto prevede la direttiva del ministero dell'Interno "Spiagge sicure" voluta da Matteo Salvini. "Al centro ...