Tour | Thomas o Froome | il gran dilemma in casa Sky

Tour de France 2018 : ancora Astana in fuga! Trionfa Magnus Cort Nielsen. Resta in giallo Thomas : Altra frazione tranquilla in chiave classifica generale per quanto riguarda il Tour de France 2018. La quindicesima tappa, 181 km da Millau a Carcassonne, era incentrata sul Massiccio Centrale, ma con un’altimetria particolare che non concedeva grande spazio ad azioni importanti. La fuga ancora una volta è andata a giocarsi la vittoria, con i big che oggi si sono gestiti in vista dell’ultima durissima settimana di Grande Boucle sui ...