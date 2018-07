Tour de France | Thomas cerca di “sfuggire” dal duello con Froome ma da domani sarà

Tour de France 2018 - vietati i fumogeni in strada! Rischio arresto per i tifosi. La decisione dopo il ritiro di Vincenzo Nibali : I fumogeni sono stati ufficialmente proibiti sulle strade del Tour de France. Da martedì 24 a domenica 29 luglio, cioè per tutta l’ultima settimana della prestigiosa corsa a tappe transalpina, è vietato l’utilizzo di questi articoli: chi verrà sorpreso con bengala e similari in mano rischia l’arresto. La decisione degli organizzatori di ASO, congiunta con le varie prefetture in cui il gruppo transiterà nei prossimi giorni, è ...

Tour de France 2018 : Nairo Quintana e Romain Bardet - i grandi delusi. Ma tutto può ancora cambiare… : Al netto delle cadute di Richie Porte e Vincenzo Nibali, entrambi davvero colpiti da una sfortuna incredibile, possono essere due i grandissimi delusi del Tour de France 2018 quando siamo giunti ormai all’ultimo giorno di riposo e stiamo per approcciare la terza settimana della Grande Boucle: Romain Bardet e Nairo Quintana partivano in prima fila per quanto riguarda la lista dei favoriti alla vigilia, invece non sono riusciti ancora a dare ...

Tour de France 2018 - i dubbi del Team Sky. Sia per Froome sia per Thomas la terza settimana sarà un’incognita : Il Team Sky ha letteralmente dominato la scena durante la seconda settimana del Tour de France 2018. Geraint Thomas ha conquistato due delle tre tappe sulle Alpi, tra cui la mitica salita sull’Alpe d’Huez, grazie alle quali ha ottenuto la maglia gialla che conserva tuttora sulle proprie spalle. Chris Froome insegue il compagno di squadra nella classifica generale con un ritardo di 1’39”. Attualmente permangono i dubbi ...

Tour de France 2018 : percorso e altimetria 17^ tappa - novità della partenza scaglionata : Nella giornata di mercoledì 25 luglio 2018 si correra' la 17ª tappa al Tour de France [VIDEO]. I corridori saranno chiamati ad affrontare la frazione da Bagnères-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan, che misura solo 65 Km. Gli organizzatori hanno deciso di introdurre una novita', con la partenza a griglia, un po’ come accade in Formula 1. Infatti, rispetto al solito, non si scattera' dal via tutti in gruppo, ma lo si fara' come gia' succede nelle gare ...

Tour de France – EME conquista la Grande Boucle e la Katusha Alpecin : Sport professionistico ed elettromedicali: un’intuizione vincente. Un’azienda Pesarese conquista il Tour de France, e non solo Accordo firmato tra EME e il team UCI World Tour Katusha Alpecin. EME sarà fornitore ufficiale esclusivo per le apparecchiature fisioterapiche del team svizzero per due anni. EME, azienda produttrice di elettromedicali per fisioterapia e terapia sportiva, è già molto nota nel mondo ciclistico. EME infatti è ...

Tour de France - Moscon espulso - il corridore Sky chiede pubblicamente scusa : 'non l'ho colpito - ma...' : Le parole di Gianni Moscon dopo l'espulsione dal Tour de France a causa della manata a Gesbert nella tappa di ieri della Grande Boucle Che colpo per il Team Sky: la squadra di Chris Froome per una ...

Tour de France 2018 - il percorso dell’ultima settimana. I Pirenei e una cronometro dura per decidere la classifica : Domani inizierà l’ultima e decisiva settimana del Tour de France 2018. Gli uomini di classifica dovranno ancora superare tre tapponi di montagna sui Pirenei e una cronometro dura, che saranno determinanti nella lotta per la maglia gialla. Andiamo quindi a scoprire il percorso dell’ultima settimana di corsa. Martedì la Grande Boucle ripartirà dai Pirenei, con la sedicesima tappa, 218 km da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon. percorso facile ...

Tour de France : a Carcassonne vince Cort Nielsen - tra i big prova solo Martin : È stata ancora una giornata appannaggio della fuga al Tour de France [VIDEO] ed ancora firmata da un uomo della Astana. La tappa di Carcassonne è andata al danese Magnus Cort Nielsen, protagonista di una folta fuga da cui si è poi avvantaggiato nel finale con Ion Izagirre e Bauke Mollema. Il gruppo con tutti gli uomini di alta classifica è arrivato compatto, e solo un tentativo di Daniel Martin ha movimentato la corsa sul Pic de Nore, salita ...

Tour de France 2018 - il borsino dei favoriti dopo la seconda settimana : Team Sky al top con Thomas e Froome - Tom Dumoulin unico rivale : Terminata la seconda settimana al Tour de France 2018. Una tre giorni mostruosa sulle Alpi, poi tre tappe più tranquille per avvicinarci a rapidi passi verso la parte finale di questa Grande Boucle: le ultime sei frazioni che presenteranno difficoltà pazzesche tra Pirenei e cronometro conclusiva prima della passerella classica di Parigi. Andiamo a vedere il borsino dei favoriti: chi sale e chi scende con il giorno di riposo. Chi sale Geraint ...

Tour de France - Thomas e Froome controllano - ma Moscon viene espulso col Var. Ancora una fuga vince Cort Nielsen. : Cenni di cronaca. Risparmiamo la lista dei 29 che vanno in fuga. Ci sono però due italiani, Pozzovivo e Bennati. Chiaro che il piccolo Ventoux , il soprannome lo deve soprattutto la vento ...

Tour de France - clamorosa decisione della giuria 3 giorni dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez e alla vigilia dei Pirenei : Tour de France, decisione drastica della giuria in vista delle durissime tappe sui Pirenei dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez: finalmente vietati i fumogeni! E’ scattato il divieto per i tifosi del Tour de France di usare i fumogeni al passaggio della corsa: una decisione clamorosa e storica che arriva per la prima volta dopo anni di polemiche per l’utilizzo – da parte di alcuni barbari che non vogliamo ...