Tour de France – Moscon espulso | il corridore Sky chiede pubblicamente scusa | “non l’ho

: Tour de France, la vittoria della quindicesima tappa va al danese Nielsen - LaStampa : Tour de France, la vittoria della quindicesima tappa va al danese Nielsen - Eurosport_IT : Alla fine della seconda settimana del Tour de France, @Ricvanmagren si trasforma in versione 'avvoltoio'... ????… - Eurosport_IT : Litigio e manata nel gruppo: Gianni Moscon squalificato dal Tour de France alla 15a tappa ?? #EurosportCICLISMO |… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Le parole di Giannidopo l’espulsione daldea causa della manata a Gesbert nella tappa di ieri della Grande Boucle Che colpo per il Team Sky: la squadra di Chris Froome per una pedina fondamentale alde2018. Stiamo parlando di Gianni: il 24enne italiano è stato protagonista di uno spiacevole episodio, che, visionato dal Var, è stato pesantemente sanzionato dai giudici della Grande Boucle con l’immediata esclusione dalla corsa.ha, evidentemente, tirato una manata in volto a Gesbert. Un gesto davvero inspiegabile, del quale ilitaliano si è poito: “chiedoa tutti, non honti. Non avevo intenzione di colpire Gesbert e noncolpito. Ma si tratta di un gesto che non dovevo fare. Non è un bell’esempio. Sono più che dispiaciuto. Mi vorreire con Gesbert per l’incidente nella tappa ...