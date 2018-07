Tour de France 2018 | il borsino dei favoriti dopo la seconda settimana | Team Sky al top

Tour de France - Thomas e Froome controllano - ma Moscon viene espulso col Var. Ancora una fuga vince Cort Nielsen. : Cenni di cronaca. Risparmiamo la lista dei 29 che vanno in fuga. Ci sono però due italiani, Pozzovivo e Bennati. Chiaro che il piccolo Ventoux , il soprannome lo deve soprattutto la vento ...

Tour de France - clamorosa decisione della giuria 3 giorni dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez e alla vigilia dei Pirenei : Tour de France, decisione drastica della giuria in vista delle durissime tappe sui Pirenei dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez: finalmente vietati i fumogeni! E’ scattato il divieto per i tifosi del Tour de France di usare i fumogeni al passaggio della corsa: una decisione clamorosa e storica che arriva per la prima volta dopo anni di polemiche per l’utilizzo – da parte di alcuni barbari che non vogliamo ...

Clamoroso al Tour de France - espulso Gianni Moscon : duro colpo per il Team Sky - è il primo caso con la Var nel ciclismo. Adesso il trentino rischia una mazzata dall’Uci : Clamoroso al Tour de France, espulso Gianni Moscon: ecco il motivo Clamoroso episodio dopo la 15ª tappa del Tour de France, prima del giorno di riposo: la giuria della Grand Boucle ha espulso Gianni Moscon, trentino del Team Sky e fedele gregario di Chris Froome e Geraint Thomas. I giudici del Tour de France hanno preso la decisione per la prima volta nella storia del ciclismo utilizzando la Var, che aveva beccato Moscon colpire un ...

Tour de France 2018 : il VAR inchioda Gianni Moscon! Pugno ad un collega - espulso dalla corsa : Gianni Moscon è stato espulso dal Tour de France! Arriva in serata la notizia bomba che scuote il GT Francese alla vigilia del secondo giorno di riposo, dopo una tappa odierna tutto sommato tranquilla. Chris Froome e Geraint Thomas perdono un compagno di squadra importante in vista dell’ultima settimana di fatiche. A far scalpore però sono le motivazioni di tale esclusione. L’italiano del Team Sky sarebbe stato pizzicato dal VAR ...

Tour de France 2018 - dopo la caduta di Nibali vietati i fumogeni : L'Aso ha deciso di esporre denuncia contro ignoti per individuare chi ha fatto cadere il campione siculo, chi ha acceso il fumogeno nel tratto in cui è avvenuto l'incidente e chi ha cercato di ...

Nibali già al lavoro per Vuelta e Mondiali - indizi importanti con 2 VIDEO dello Squalo da Lugano. E intanto il Tour de France vuole denunciare chi l’ha fatto cadere : Nibali, in due VIDEO indizi importanti per il suo futuro stagionale mentre il Tour de France valuta denunce a ignoti Vincenzo Nibali, dopo l’incidente lungo le strade dell’Alpe d’Huez, che lo ha costretto ad abbandonare il Tour de France 2018, è tornato subito al lavoro per recuperare al più presto. Il messinese è già proiettato verso l’autunno con la Vuelta di Spagna, i Mondiali di Innsbruck e il “suo” ...

Tour de France - Nielsen vince a Carcassone : Thomas resta in maglia gialla : Al Tour de France ancora un trionfo per l'Astana. A vincere oggi nella quindicesima frazione, l'ultima di questa seconda settimana, è il danese Magnus Nielsen, che dopo una giornata in fuga, si è ...

Tour de France 2018 : le pagelle della quindicesima tappa. Cort Nielsen non sbaglia - Mollema reagisce - Movistar ancora a secco : Al Tour de France 2018 va in porto un’altra fuga. Sul traguardo di Carcassonne arriva la vittoria del danese Magnus Cort Nielsen che batte in uno sprint ristretto lo spagnolo Ion Izagirre e l’olandese Bauke Mollema. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quindicesima tappa. pagelle quindicesima TAPPA Tour DE France Magnus Cort Nielsen 9: era tra i corridori più adatti a questo arrivo e non ha sbagliato. Ha ...