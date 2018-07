TORONTO | Un uomo spara sui passanti Diversi feriti e 2 due morti LE FOTO

ilgossip

: Uomo spara sulla folla a #Toronto IL VIDEO - Agenzia_Ansa : Uomo spara sulla folla a #Toronto IL VIDEO - ilfoglio_it : Sale a due (oltre all'attentatore) il bilancio delle vittime della sparatoria di Toronto - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Un uomo ha aperto il fuoco nel quartiere di #Greektown, a #Toronto, in #Canada, nella notte, uccidendo una persona e… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Unhato contro iin una via del centro, ed è poi morto dopo unatoria con la polizia: ci sono duee 12Due persone sono morte e altre 12 sono state ferite domenica sera in un attacco nel quartiere di Greektown, a, in Canada. Unhatocolpi di pistola su Danforth Avenue, una lunga e trafficata via del centro città piena di locali e ristoranti: è poi morto dopo unatoria con la polizia, ma non è chiaro se si sia ucciso o se sia stato colpito. Nellatoria non è stato ferito nessun agente. Una delle due persone morte è una donna, mentre non si sa ancora niente della seconda, la cui morte è stata comunicata diverse ore dopo l’attacco. Si sa ancora poco dell’aggressione, a partire dalle sue motivazioni e dall’identità dellotore: la polizia ha detto soltanto che aveva 29 anni. Tra ic’è anche una bambina di ...