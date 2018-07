Tornano le polveri rosse a Taranto per il vento I cittadini | Mentre litigate su

huffingtonpost

(Di lunedì 23 luglio 2018)il dibattito sul futuro dell'Ilva, dopo il parere dell'Anac sulla gara per l'assegnazione, continua a essere molto acceso tra politici, il fortedi oggi ha fatto sollevare una nube rossa su Tamburi, il quartiere didove ha sede l'acciaieria. L'immagine che sta facendo il giro dei social è stata diffusa da Alessandro Marescotti, presidente dell'associazione ambientalista Peacelink. "In questo momento il fortesta spazzando i parchi minerali e la polvere rossa finisce sulla città", scrive su Facebook. In un secondo post invita ia condividere l'immagine per sensibilizzare le istituzioni sui problemi ambientali e di salute che queste sostanze portano alla città e ai: "Il nostro grido arrivi ovunque", si legge.Nei commenti la discussione è accesa. C'è chi sottolinea la necessità di chiudere ...