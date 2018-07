Torna l' incubo legionella a Bresso | 14 casi in pochi giorni

repubblica

: Torna l'incubo legionella a Bresso, registrati altri 14 casi - StraNotizie : Torna l'incubo legionella a Bresso, registrati altri 14 casi - continimarco : Torna l'incubo legionella a Bresso, registrati altri 14 casi - TrgMedia : Torna l'incubo della mosca olearia per le produzioni umbre. Gallinella (M5S): 'Situazione non ancora allarmante, ma… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Nel 2014 un uomo di 78 anni era morto in seguito al contagio. La Regione: "Il contagio avviene tramite inalazione del germe, ad esempio facendo la doccia o il bagno"l'allarme. Dopo iche si erano registrati nel 2014 (un uomo di 78 anni era morto in seguito al contagio) il batterio si diffonde di nuovo nel comune alle porte di Milano. Isegnalati questa volta sono 14. A dirlo è l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, che spiega come da martedì 17 luglio "14sono stati segnalati in pazienti residenti a. La Regione Lombardia, tramite il dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria dell'Ats Milano, ha immediatamente attivato gli approfondimenti in relazione alle possibili fonti di contagio attraverso l'analisi, tuttora in corso per le ultime segnalazioni, degli ambienti frequentati dai pazienti nel periodo di incubazione della malattia, compreso tra i 2 e i 10antecedenti l'inizio dei sintomi".