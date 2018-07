Torino | possibile cessione “a sorpresa” | Petrachi pensa ad un avvicendamento a centrocampo

Cristiano Ronaldo alla Juventus - da follia a possibile colpo. I media spagnoli : “Andrà a Torino per 100 milioni di euro” : Quella che sembrava una semplice suggestione da estate di calciomercato, potrebbe diventare realtà: Cristiano Ronaldo alla Juventus. Dalla Spagna le conferme si rincorrono, dopo la prima indiscrezione lanciata da Marca in copertina. Ora a rilanciare la notizia di un’operazione già in dirittura d’arrivo e un altro quotidiano iberico, As, secondo cui il Real Madrid avrebbe accettato un’offerta da 100 milioni di euro del club bianconero ...

Torino - Acquah ha chiesto la cessione : la situazione ed il possibile sostituto : Il centrocampista del Torino Acquah, ha chiesto la cessione in maniera abbastanza esplicita, adesso toccherà a Petrachi sostituirlo a dovere “Il mio sogno è giocare in Inghilterra e ogni giorno prego perché possa avere l’opportunità di giocare in Premier”. Acquah, centrocampista del Torino, ha parlato ad un portale ghanese, rivelando in maniera abbastanza esplicita la propria intenzione di voler lasciare la Serie A. ...

Basket - incredibile a Torino : Larry Brown possibile nuovo coach! : Larry Brown potrebbe sedere sulla panchina della Auxilium Torino nella prossima stagione, indiscrezione clamorosa per la Fiat Larry Brown, sì proprio quel Larry Brown, verso la panchina dell’Auxilium Torino. Il coach vincitore del titolo NBA nel 2004 con i Detroit Pistons, sarebbe secondo La Stampa, in pole position per sedere sulla panchina di Torino. Si attende il sì di Fiat, che potrebbe nuovamente sponsorizzare l’Auxilium anche ...

Ora il Torino tenta l'impossibile : "Marchisio nel mirino dei granata" : Claudio Marchisio pare in uscita dala Juventus. Il giocatore è sceso troppe volte in campo durante la stagione passata e il malumore lo spingerebbe lontato dalla squadra in cui è nato e cresciuto come ...