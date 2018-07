Tokyo apre la settimana in retromarcia

Borsa Tokyo apre in calo - -0 - 91% - : ANSA, - Tokyo, 23 LUG - La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana col segno meno, con gli investitori che anticipano nuove tensioni sul commercio globale, mentre pesano sul dollaro le ...

Pugilato : Vincenzo Mangiacapre passa professionista ma resta militare verso Tokyo 2020 : Novità per la boxe italiana. Vincenzo Mangiacapre sarà il primo pugile appartenente a un gruppo sportivo militare (Fiamme Azzurre) a passare professionista. Sarà dunque protagonista su più campi il nativo di Marcianise: il 10 agosto ci sarà l’esordio tra i pro nei pesi welter, nel frattempo però continuerà a combattere anche per quanto riguarda le World Series of Boxing. Mangiacapre, 29enne, vanta in carriera tre fondamentali medaglie di ...

Borsa - Tokyo apre poco variata - -0 - 15% - : ANSA, - Tokyo, 20 LUG - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi nell'ultima seduta della settimana in lieve ribasso, seguendo l'andamento degli indici a Wall Street e a causa del ritracciamento del ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 37% - : ANSA, - Tokyo, 19 LUG - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno più, in scia alla chiusura positiva di Wall Street e al buon andamento della stagione delle trimestrali aziendali, in ultimo coi ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 95% - : ANSA, - Tokyo, 18 LUG - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi all'insegna dell'ottimismo, dopo il record fatto segnare dal listino tecnologico del Nasdaq negli Usa, mentre prosegue la manovra di ...

Borsa. Tokyo apre in negativo a -0.88% : 03.30 La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno meno, mentre riappaiono i timori di un inasprirsi delle tensioni commerciali globali dopo l'annuncio di Washington di nuove imposizioni di dazi sulle merci cinesi. L'indice Nikkei cede lo 0,88% a quota 21.002,42, con una perdita di 194punti. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro a quota 110,80; e a 129,90 sulla moneta unica.

Borsa - Tokyo apre in rialzo dello 0 - 70% : 03.58 Partenza in rialzo per la Borsa di Tokyo sulla scia di Wall Street e sostenuta dal calo dello yen. L'indice Nikkei sale dello 0,70% nelle prime battute a 22.206,68 punti.

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 25% : ANSA, - Tokyo, 9 LUG - La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana in positivo, dopo i dati incoraggianti dal mercato del lavoro Usa, lo scorso venerdì, mentre gli investitori guardano alle ...

