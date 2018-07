Todd Martin non ha dubbi | “Federer e Nadal hanno vinto tanto solo per l’assenza di

sportfair

: RT @TennisWorldit: 'Federer e Nadal hanno dominato quando Djokovic era assente' - Todd Martin - itsbeetlesful : RT @TennisWorldit: 'Federer e Nadal hanno dominato quando Djokovic era assente' - Todd Martin - mikikant_liber : @TennisWorldit ... e direi che Todd Martin ha ragione!!! ?????? - TennisWorldit : 'Federer e Nadal hanno dominato quando Djokovic era assente' - Todd Martin -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Il dominio di Federer enegli ultimi Slam è dovuto all’assenza di Djokovic?ne è cone Wimbledon ne sarebbe la prova Negli ultimi mesi il mondo del tennis, particolarmente i tornei più importanti, sono stati monopolizzati dal duo–Federer. Da inizio 2017, i primi due tennisti del ranking si sono divisi praticamente ogni Slam, con ilNovak Djokovic a spezzarne il dominio a Wimbledon. L’ex tennista, attuale AD dell’International Tennis Hall of Fame, ha spiegato che tale dominio sia stato facilitato dall’assenza di Novak Djokovic. La vittoria a Wimbledon infatti non sarebbe casuale: “bello rivedere Novak. Penso che il suo dominio, quando gioca bene, sia semplicemente fantastico. Ovviamente, Roger Federer e Rafaelavuto due anni incredibili, ma ciò è accaduto in assenza del ragazzo che ha4 ...