Tiro a volo – Erik Varga trionfa al Gran Mondiale Perazzi

sportfair

: Tiro a volo Europei 2018: il calendario completo. Programma orari e tv - #Europei #2018: #calendario #completo. - zazoomnews : Tiro a volo Europei 2018: il calendario completo. Programma orari e tv - #Europei #2018: #calendario #completo. - deadellacaccia : TIRO A VOLO. VII EMIRATES GREEN CUP: NELLO SKEET ORO PER CASSANDRO E CAINERO - deadellacaccia : TIRO A VOLO. ERIK VARGA SI AGGIUDICA IL 7° GRAN MONDIALE PERAZZI -

(Di lunedì 23 luglio 2018)si aggiudica il 7°. Il tiratore slovacco vince alla fine di una combattutissima finale contro 4 ori olimpici. Al campione olimpico in carica, Josip Glasnovic, va il premio come migliore tiratore assoluto Sold out annunciato, quello del VII, che nelle giornate dal 18 al 22 luglio ha portato sulle pedane del Trap Concaverde di Lonato 648 tiratori, di cui 280 presenze straniere provenienti da ogni angolo del mondo. Una manifestazione che, come sempre, ha saputo regalare fortissime emozioni, delle quali la finalissima per la Coppa Famigliaè stata una magnifica sintesi, con 4 medaglie d’oro olimpiche fianco a fianco a sfidarsi per levare al cielo l’ambito trofeo. In pedana, per il titolo del 2018, si sono presentati: il russo Alexey Alipov, oro ad Atene 2004 e bronzo a Pechino 2008, il croato Josip Glasnovic, campione ...