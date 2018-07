TgLa7 inizia in ritardo | Mentana | E' colpa mia Video

blogo

(Di lunedì 23 luglio 2018) Il logo della testata accompagnato dal classico tappeto musicale che da oltre otto anni identifica il Tg La7. L’edizione serale di lunedì èta proprio così, con un fermo immagine prolungatosi per più di un minuto (qui il).Poi, alle 19.59 ecco Enrico, che non ha potuto far finta di nulla, addossandosi la responsabilità dell’imprevisto: “Eccoci qua. Siamo un po’ in, è sostanzialmentemia, ve lo dico francamente". prosegui la letturain: "E'mia" () pubblicato su TVBlog.it 23 luglio 2018 20:48.