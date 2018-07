romadailynews

: #Tg RDN del 23/07/18: TRASPORTI. MALTEMPO SU ROMA, DISAGI PER PENDOLARI SUI TRENI Mattinata… - romadailynews : #Tg RDN del 23/07/18: TRASPORTI. MALTEMPO SU ROMA, DISAGI PER PENDOLARI SUI TRENI Mattinata… - romadailynews : #TG RDN del 19/07/18: 75 ANNI FA IL BOMBARDAMENTO A SAN LORENZO, RAGGI RICORDA VITTIME Le… - criptoracolo : 5/ fidatevi del vostro #criptoracolo nel momento in cui scrivo il token raiden è a 0.87$ un prezzo ridicolo per il… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) TRASPORTI. MALTEMPO SU ROMA, DISAGI PER PENDOLARI SUI TRENI Mattinata di passione per i pendolari che hanno cercato di raggiungere Roma con i treni. Il temporale che ha interessato in particolare le zone a sud della Capitale ha provocato diversi disagi alla circolazione ferroviaria. A causa di “inconvenienti tecnici alle infrastrutture ferroviarie tra Ciampino e Casilina”, probabilmente causati da un fulmine, le linee FL4 e FL6 hanno subito ritardi e cancellazioni. Problemi dunque per le tratte Roma-Frascati, Roma-Albano Laziale e Roma-Velletri e sulla linea Roma-Cassino, che raccoglie i pendolari di Frascati, Colonna, Valmontone e Colleferro. Non esente da disagi anche la FL7, la Roma-Latina, e l’alta velocita’ Roma-Napoli. NO A GIUSTIZIA FAI DA TE, MA CITTADINI NON SIANO SPETTATORI “No a sceriffi e giustizieri, no dunque alla giustizia fai da te, ma i ...