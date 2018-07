Tevere per credere

Palumbo (PD) : Acqua Tevere potabile? Idea che lascia perplessi : Roma – “L’Idea di rendere l’Acqua del Tevere potabile ci lascia perplessi sia dal punto di vista dell’opportunita’ politica di tale operazione, sia per quanto riguarda l’iter amministrativo percorso finora. Non sara’ che dietro questo fulmine a ciel sereno l’amministrazione Raggi abbia tralasciato qualche passaggio? La fretta dell’operazione ci appare quantomeno controcorrente rispetto ...

Tutto pronto per spiaggia sul Tevere : ANSA, - ROMA, 23 LUG - Si stanno completando rapidamente i lavori per la realizzazione della spiaggia sul Tevere nei pressi di Ponte Marconi con la finitura dei viali di accesso e il posizionamento ...

FDI : Esposto all’Anac per progetto acqua potabile Tevere : Roma – “Quanto riportato oggi dalla stampa e’ preoccupante: per realizzare il progetto di rendere il Tevere potabile l’Acea avrebbe gia’ affidato la gara dei lavori per la costruzione del depuratore di Grottarossa, per un importo pari a 12,2 milioni di euro, nonostante sia in corso e non ancora terminato l’iter della conferenza dei servizi. Una fretta inspiegabile e anomala visto che ancora mancano i pareri da ...

Tutto pronto per spiaggia sul Tevere : ANSA, - ROMA, 23 LUG - Si stanno completando rapidamente i lavori per la realizzazione della spiaggia sul Tevere nei pressi di Ponte Marconi con la finitura dei viali di accesso e il posizionamento ...

Roma : in via di completamento i lavori per la realizzazione della spiaggia sul Tevere : Sono in via di completamento a Roma i lavori per la realizzazione della spiaggia sul Tevere vicino Ponte Marconi, con la finitura dei viali di accesso e il posizionamento della sabbia. L’apertura, annunciata dal sindaco Virginia Raggi quest’anno, dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane. L'articolo Roma: in via di completamento i lavori per la realizzazione della spiaggia sul Tevere sembra essere il primo su Meteo Web.

LungoTevere Arnaldo da Brescia - 11 anni d'attesa per il parcheggio : lavori mai iniziati : Siamo esattamente a 4165 giorni di recinzione. Mai un operaio al lavoro. Il cantiere per il parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia ha compiuto undici anni nel febbraio di quest'anno. Adesso ...

Dal Tevere emerge un misterioso edificio di Epoca Imperiale : Una fugace apparizione destinata a scomparire rapidamente così come è apparsa. E’ questo il destino del misterioso edificio romano del IV secolo d.C. venuto alla luce a pochi passi da Ponte Milvio grazie ai lavori per posizionare un cavo dell’Acea, e destinato ad essere ricoperto per sempre, prima che le piene invernali del Tevere possano comprometterne la bellezza e la delicatezza. Una scoperta di grande valore archeologico che ...

Roma : cadavere di un uomo recuperato dai Vigili del Fuoco nel Tevere : Il corpo di un uomo è stato avvistato intorno alle 14 sul fiume Tevere, all’altezza del punto di affluenza con l’Aniene, nei pressi di via del Foro Italico. Per il recupero è subito giunta sul posto una squadra del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma. Il corpo dell’uomo, di cui non si conoscono le generalità, probabilmente era in acqua da alcuni giorni ed e’ stato consegnato alle autorità ...

L’enigma del Palazzo sul Tevere : è conto alla rovescia per i segreti delle scoperte a Ponte Milvio : Ancora pochi giorni e sarà svelato quello che viene ribattezzato già "l'enigma del Palazzo sul Tevere". Venerdì 13 luglio, alla presenza del Soprintendente Francesco Prosperetti, saranno svelati i risultati dell'indagine archeologica che nei mesi scorsi ha portato alla sensazionale scoperta archeologica di una villa imperiale con mosaici colorati perfettamente conservati.Continua a leggere

Roma - a TrasTevere minaccia turista con il coltello per strapparle la borsa : preso : Gli agenti del commissariato di Polizia Colombo hanno arrestato in piazza San Callisto G.F., 42enne Romano, con l'accusa di rapina aggravata. L'uomo, in via dei Fienaroli, aveva strappatoto la borsa a ...

Rinasce Ondina - un circolo per i cittadini sul Tevere : Sport, benessere, iniziative sociali: Generali Italia riapre alla città di Roma lo storico galleggiante nato negli anni '30

Gettano bici nel Tevere - lavori sociali per i ragazzi. E l'azienda del bike sharing potrebbe lasciare la Capitale : A settembre si saprà se il servizio obike di bike sharing senza stazioni resterà a Roma o se alzerà bandiera bianca così come fece Gobee.bike dopo due mesi di sperimentazione. L'asticella della sfida ...

Bici buttata nel Tevere - Raggi lancia la piattaforma per le segnalazioni : “Mandate video e foto degli incivili” : Dopo il caso del video di una ragazza che butta una Bicicletta nel Tevere, la sindaca Virginia Raggi ha lanciato un appello ai cittadini per combattere degrado e vandalismo. E nel corso di una conferenza stampa, ha presentato il nuovo sistema unico di segnalazione del Comune di Roma: la piattaforma da oggi online è nata dalla fusione dei precedenti sistemi di Gestione dei Reclami e IoSegnalo e la nuova interfaccia è frutto di una consultazione ...

Roma - buttano la bicicletta a noleggio nel Tevere e postano il video sui social. Raggi : “Incivili. Spero vengano puniti” : “Non ci sono parole davanti a queste immagini. Incivili. Spero i responsabili di questo gesto insensato e vergognoso siano individuati al più presto. Non solo per punirli ma soprattutto affinché imparino cosa sia il rispetto del bene comune”. Così su facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi commenta le immagini di un video girato sui social network nelle scorse ore: due giovani gettano una bicicletta nel Tevere. L'articolo Roma, ...