Terremoto in Iran | 287 feriti e almeno 100 case distrutte

Nuovo forte Terremoto in Iran : scossa magnitudo 5.9 : Dopo la scossa magnitudo 5.4 verificatasi alle 05:07 UTC nel sud del Paese, un Nuovo sisma è stato registrato in Iran, nel nord: si è trattato di un terremoto magnitudo 5.9, localizzato dall’Istituto USGS a 35 km nordest da Sarpol-e Zahabad, ad una profondità di 5,7 km. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Nuovo forte terremoto in Iran: scossa magnitudo 5.9 sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Iran : scossa magnitudo 5.4 nel Sud del Paese : Un Terremoto magnitudo 5.4 si è verificato alle 05:07 UTC nel Sud dell’Iran: al momento non si segnalano vittime o danni significativi. La scossa è stata localizzata dall’Istituto di geofisica statunitense USGS a 55 km est da Lar a circa 10 km di profondità. L'articolo Terremoto in Iran: scossa magnitudo 5.4 nel Sud del Paese sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto IN ALBANIA - SISMA M 5.1/ INGV ultime notizie - il sindaco di Tirana : “Aiutate gli anziani” : ALBANIA, TERREMOTO oggi di grado M 5.1: la scossa avvertita anche in Puglia, ultime notizie INGV in tempo reale. Paura anche a Bari, Lecce e Monopoli: trema la capitale Tirana(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:27:00 GMT)

Terremoto oggi Albania - sisma M5.1/ Ultime notizie INGV scossa avvertita in Puglia : trema Bari - paura a Tirana : Albania, Terremoto oggi di grado M 5.1: la scossa avvertita anche in Puglia, Ultime notizie INGV in tempo reale. paura anche a Bari, Lecce e Monopoli: trema la capitale Tirana(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:20:00 GMT)

Forte scossa di Terremoto in Albania : magnitudo 5.1. Paura a Tirana - trema anche la Puglia : L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 5.1 poco a nord di Durazzo ad una profondità di 15 km. anche in Puglia la scossa è stata avvertita in modo particolare sul litorale tra Monopoli, Brindisi e Lecce. Al momento non sono stati segnalati danni o persone ferite.Continua a leggere

Forte scossa di Terremoto in Albania : epicentro a Durazzo - paura a Tirana - avvertita anche in Puglia : Una Forte scossa di terremoto ha colpito l’Albania pochi minuti fa, precisamente alle 11:01 di stamattina. La scossa è stata di magnitudo 4.9 e s’è verificata sulla costa di Durazzo, non lontano da Tirana dove la popolazione l’ha distintamente avvertita. anche in Puglia la scossa è stata avvertita in modo particolare sul litorale tra Monopoli, Brindisi e Lecce. Imponente frana a Crotone: “megalandslide” in atto da milioni di ...