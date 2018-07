Terremoto Centro Italia | nonna Peppina in ospedale | la figlia | “abbiamo ancora bisogno

Terremoto - scossa nel Golfo di Policastro : epicentro al confine tra Calabria - Basilicata e Campania [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto : nuova scossa in Centro Italia [MAPPE e DATI] : 1/9 ...

Terremoto Centro Italia : via libera al decreto alla Camera - 398 sì : La Camera ha approvato con 398 sì, 98 astensioni e nessun voto contrario, il ddl di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, (n. 55), contenente misure a favore dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, duramente colpite dalle scosse di Terremoto in Centro Italia. Il via libera del Parlamento è definitivo, non avendo Montecitorio modificato il testo approvato pochi giorni fa dal Senato. Il commissario alla ricostruzione ...

Terremoto in Colombia : scossa magnitudo 5.1 nel centro del Paese - nessun danno : Un Terremoto magnitudo 5.1 è stato rilevato alle 05:39 UTC nel centro della Colombia: lo riferisce il Servizio geologico statunitense USGS. Non si riportano al momento vittime o danni materiali. Il sisma ha avuto epicentro a 21 km est dalla località di Colombia, nella provincia di Huila, e ipocentro a 47.7 km di profondità. La scossa è stata avvertita in tutto il centro del Paese, compresa la capitale Bogotà. L'articolo Terremoto in Colombia: ...

Terremoto oggi a Vibo Valentia - M 2.7/ INGV - ultime scosse in Calabria : epicentro sisma a Filogaso : Terremoto oggi a Vibo Valentia, Calabria: sisma M 2.7, le ultime scosse INGV in tempo reale. Dati, danni e ultime notizie. No sciame sismico, epicentro a Filogaso

Terremoto oggi a Cuneo M 3.3/ INGV - ultime scosse Stroppo : epicentro in Valle Maira : Terremoto oggi a Cuneo M 3.3, ultime scosse INGV: paura a Stroppo, epicentro a Valle Maira. Paura in molti comuni alpini, ma nessun ferito: le ultime notizie

Terremoto in Albania - nuova forte scossa con epicentro vicino Durazzo : avvertita anche in Puglia [LIVE] : Una forte scossa di Terremoto ha colpito l’Albania alle 15:05 di oggi pomeriggio. L’epicentro è stato localizzato a Rrogozhinë, vicino Durazzo. La scossa è stata di magnitudo 4.7 secondo i primi dati diffusi dal Centro Sismico Euro/Mediterraneo, ed è stata avvertita nella capitale Tirana, su quasi tutta l’Albania e anche in Puglia. Pochi giorni fa, il 4 luglio, un’altra forte scossa di magnitudo simile aveva interessato ...

Terremoto - il centro polifunzionale di Norcia può essere riaperto : Costruito dopo il Terremoto grazie ai fondi raccolti da La7 e dal Corriere della Sera può tornare in funzione ed essere dissequestrato. Lo ha stabilito la Cassazione avviando l'inizio di un iter ...

Il Terremoto magnitudo 4.4 della notte in Calabria - epicentro al largo di Tropea : la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del terremoto di magnitudo 4.4 che si è verificato nella notte in Calabria, la scossa in particolare è avvenuto alle ore 04:50 al largo di Tropea. terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Costa Calabra sud occidentale Data 14/07/2018 UTC 02:50:55 Latitudine 38.70° Longitudine 15.80° magnitudo 4.4 Profondità 57 Km La ...

Terremoto : Cassazione annulla il sequestro del centro polivalente di Norcia : Ora la parola ora passa al gip che potrebbe restituire alla cittadinanza la struttura realizzata dopo Terremoto del 2016 con i fondi raccolti dal TgLa7 e dal Corriere della sera 'Un aiuto subito' -

Terremoto Norcia - Cassazione annulla sequestro del centro Boeri : Terremoto Norcia, Cassazione annulla sequestro del centro Boeri Terremoto Norcia, Cassazione annulla sequestro del centro Boeri Continua a leggere L'articolo Terremoto Norcia, Cassazione annulla sequestro del centro Boeri proviene da NewsGo.

Terremoto Norcia - Cassazione annulla il sequestro del centro polivalente di Boeri : I giudici si sono espressi sul ricorso presentato dal comune umbro. Per l'opera sono indagati l'archistar e il sindaco Alemanno

Terremoto Centro Italia - l’Ingv : “La sequenza sismica durerà ancora due anni - sismicità di fondo troppo alta” : “Prima del 24 agosto 2016 la sismicità di fondo era molto bassa. Tutt’ora, dopo oltre 90mila eventi sismici, la sismicità di fondo è molto più alta di quella precedente al 2016, quindi per almeno uno o due anni continueremo ad avere una sismicità tale per cui la sequenza sismica nel Centro Italia non è terminata. Anche se il grosso dell’energia sembra essersi liberato, non possiamo escludere possibili recrudescenze”. Così ...