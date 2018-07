optimaitalia

: Un radicato pregiudizio nei confronti del mercato e dell'impresa. In questo @luigidimaio è buon ultimo di una lunga… - Michele_ADAPT : Un radicato pregiudizio nei confronti del mercato e dell'impresa. In questo @luigidimaio è buon ultimo di una lunga… - wordweb81 : Termine ultimo per le rimodulazioni Vodafone: SMS aumento in arrivo a giorni o offerta salva - OptiMagazine : Termine ultimo per le rimodulazioni #Vodafone: SMS aumento in arrivo a giorni o offerta salva… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Di certo lestanno contribuendo ad infiammare questa calda estate 2018. Gli aumenti che l'operatore applicherà su molte sue offerte già attive a partire dal mese di settembre non vanno proprio giù ai vecchi clienti e sono in molti a sperare di non essere raggiunti dall'SMS di notifica relativo all'adeguamento contrattuale. Ebbene, esiste una data limite dopo la qualche gli utenti non contattati appunto potranno tirare un sospiro di sollievo, in scadenza a.Le, per chi si fosse perso i nostri approfondimenti, riguarderanno molte delle offerte più amate e diffuse come la Speciale 10 o Special 30 e prevederanno 1,99 euro diin più sulla spesa mensile. In cambio del costo ulteriore, i clienti avranno si diritto a chiamate nazionali su fissi e mobili senza limiti ma, per chi utilizza davvero poco il servizio, il boccone resta ...