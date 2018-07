Terme calabresi chiedono incontro urgente a Oliverio

sportfair

(Di lunedì 23 luglio 2018) Catanzaro, 23 lug. (AdnKronos) – Sul futuro del termalismo calabrese hanno discusso Federed Unindustria Calabria nel corso di una giornata di lavoro a cui hanno partecipato le aziende termali operanti in regione, il Direttore Generale di FederAurelio Crudeli e il Direttore Rosario Branda per Unindustria Calabria.Sul tavolo la necessità di mettere a fuoco ipotesi di possibili iniziative ed interventi tesi a fornire il giusto slancio ad un comparto a cavallo tra sanità e turismo, le cui potenzialità sono ancora largamente inespresse e che, invece, potrebbe contribuire in maniera considerevole all’economia regionale, tanto in termini di benefici per i conti della sanità pubblica che di incremento dei flussi turistici soprattutto per quanto attiene alla cosiddetta destagionalizzazione.La soluzione di annose questioni, come quella dei pagamenti arretrati delle ...