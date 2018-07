ilfattoquotidiano

: Teramo, l’Asl costretta a pagare migliaia di euro per permettere a un paziente di curarsi col Metodo Di Bella - fattoquotidiano : Teramo, l’Asl costretta a pagare migliaia di euro per permettere a un paziente di curarsi col Metodo Di Bella - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Teramo, l’Asl costretta a pagare migliaia di euro per permettere a un paziente di curarsi col Metodo Di Bella https://… - Cascavel47 : Teramo, l’Asl costretta a pagare migliaia di euro per permettere a un paziente di curarsi col Metodo Di Bella… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Un’Asl abruzzese stanziadiall’anno per consentire a un suo pazienze dicol Metodo Di Bella, la nota terapia alternativa contro il cancro sperimentata e poi messa al bando dalla comunità scientifica. Succede nel distretto sanitario di base Val Vibrata Sant’Omero, in provincia di. Un documento ufficiale in possesso de ilfattoquotidiano.it parla chiaro. L’ordinanza, la numero 1386 dell’Albo aziendale Asl, è recentissima, risale infatti al 18 luglio e ha per oggetto la “somministrazione gratuita di farmaci del multitrattamento Di Bella”. A tal fine, l’azienda sanitaria locale autorizza il rimborso di 3500, 7mila per l’intero 2018, a una farmacia privata della zona perché “tali farmaci non vengono erogati dalle farmacie ospedaliere di questa Asl ma, in regime di esclusiva, dalla farmacia territoriale” e per «non interrompere il ...