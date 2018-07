Tennis | Simona Halep n 1 del ranking

Tennis - Ranking WTA (16 luglio) : Simona Halep in vetta - Serena Williams nella top30 - Camila Giorgi n.35 : Simona Halep rimane in vetta al Ranking WTA dopo l’appuntamento di Wimbledon. La 27enne di Costanza conferma la propria leadership per la 21esima settimana consecutiva (la 37esima complessiva). La rumena ha 831 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. In terza piazza troviamo per la prima volta in carriera la statunitense Sloane Stephens, con in scia la tedesca Angelique Kerber, trionfatrice sull’erba londinese (3° Slam in ...

WTA Wimbledon – Simona Halep - l’esordio è da numero 1 : la Tennista romena supera la giapponese Nara : Simona Halep firma un convincente successo nel primo turno di Wimbledon: numero 1 del ranking supera la giapponese Nara all’esordio Dopo aver vinto il Roland Garros, primo Slam della sua carriera, Simona Halep vuole consolidare il suo status di numero 1 al mondo anche a Wimbledon. La tennista romena vince la sfida d’esordio contro Kurumi Nara, distante da lei ben 99 posizioni (100ª WTA). Halep si impone senza grossi problemi dopo 1 ora e ...

Tennis - Ranking WTA (2 luglio) : Simona Halep al vertice - Camila Giorgi la migliore italiana : Nel giorno che darà il via al prestigioso torneo di Wimbledon, non ci sono cambiamenti sostanziali al vertice della graduatoria mondiale del Tennis femminile. La rumena Simona Halep è sempre in vetta per la 19esima settimana consecutiva (la 35esima complessiva) con 961 punti di vantaggio su Caroline Wozniacki. Danese che, però vincitrice sull’erba di Eastbourne, si è avvicinata alla giocatrice nativa di Costanza. In terza piazza troviamo ...

Tennis – Wta Eastbourne : problema al tendine d’Achille - Simona Halep annuncia il suo forfait : A causa di un’infiammazione al tendine d’Achille, Simona Halep ha annunciato che non parteciperà al torneo di Eastbourne Simona Halep non parteciperà al torneo Wta di Eastbourne. La romena, numero 1 del mondo e vincitrice del Roland Garros, ha annunciato in un comunicato il suo forfait per il torneo inglese sull’erba, al via la prossima settimana. “Durante il torneo di Parigi ho avuto un’infiammazione e ho avvertito ...

Tennis - Ranking WTA (11 giugno) : Simona Halep sempre in testa - Stephens diventa quarta. Giorgi migliore italiana : La rumena Simona Halep si conferma in testa al Ranking WTA. La rumena ha vinto il Roland Garros e conserva così il numero 1 con un vantaggio importante sulla danese Simona Halep e sulla spagnola Garbine Muguruza mentre Sloane Stephens, finalista sulla terra rossa di Parigi, risale in quarta posizione. La statunitense Madison Keys entra in top ten. RANK MOVE COUNTRY PLAYER AGE POINTS TOURN PLAYED 1 0 [ROU] Simona ...

Tennis - a Parigi trionfa Simona Halep : 17.18 Al quarto tentativo, la n.1 del mondo Simona Halep centra il primo Slam della carriera: nella finale del Roland Garros, la romena supera in rimonta 36 64 61 Sloane Stephens, n.10, dopo 2h03'. Nel primo set il break arriva al 4° gioco (3-1). La Stephens vola fino al 2-0 nel 2°, poi si perde. La Halep rimonta e vola 4-2 prima di chiudere 6-4. L'inerzia del match si capovolge:l'americana perde subito il servizio nel 3° e poi crolla. Una ...