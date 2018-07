Tennis | Marco Cecchinato | “Ora sono un giocatore diverso Ho fatto il salto di qualità

Tennis - Fabio Fognini e Marco Cecchinato : il Masters di Londra non è un sogno impossibile : Il 23 luglio 2018 sarà una data da ricordare per il Tennis italiano. Fabio Fognini ha trionfato a Bastad e qualche ora dopo è toccato a Marco Cecchinato far suo il torneo di Umag. Due “semplici” ATP 250, il cui significato, però, va oltre. Il Tennis italiano sta rifiorendo e vivendo un periodo di splendore come non capitava da anni. Su Fognini non ci sono mai stati dubbi. Il ligure è stato la certezza del Tennis azzurro negli ultimi ...

Serena Williams - Piazza San Marco e la… torre di Rapunzel! La simpatica ‘gaffe’ della Tennista a Venezia [VIDEO] : Serena Williams in versione turista a Venezia: la tennista insieme al marito ed alla figlia rimane folgorata di fronte alla bellezza di Piazza san Marco, ma poi commette una gaffe! Serena Williams, dopo la sconfitta in finale a Wimbledon, si è concessa una vacanza. La tennista, con marito e figlia al seguito, ha visitato Venezia rimanendo rapita dalle bellezze del luogo. La sportiva non può che rimanere sopraffatta dalla struttura ...

Tennis - Ranking ATP (23 luglio) : Fabio Fognini e Marco Cecchinato guadagnano posizioni! : Nessuna variazione sensibile nella top ten del Ranking ATP questa settimana. È un periodo di transizione in attesa che entri nel vivo la stagione del cemento americano, che culminerà con lo US Open. Comanda sempre Rafael Nadal, con oltre 2.000 punti di vantaggio su Roger Federer. Poi gli altri con Alexander Zverev in terza posizione. L’unico cambio da registrare è lo scambio di posizione tra Dominic Thiem, ora ottavo, e John Isner, nono.

Tennis - ATP Umago 2018 : Marco Cecchinato non si ferma più! Trionfo sulla terra rossa croata : La domenica fantastica dello sport azzurro è completa: dopo i tanti successi odierni, arriva una magica doppietta nel Tennis. Marco Cecchinato vince il torneo ATP 250 di Umago battendo in finale l’argentino Guido Pella con il punteggio di 6-2 7-6 (4) in un’ora e quaranta minuti di gioco. L’azzurro ritoccherà il suo best ranking, salendo al numero 22 da domani. Nel primo set non c’è storia: dopo un primo game nel quale ...

Tennis - ATP Umago 2018 : Marco Cecchinato è devastante e vola in finale! L'azzurro supera in due set Marco Trungelliti : ... n.72 del mondo, , vittorioso contro l'olandese Robin Haase , n.38 del mondo, con il punteggio di 6-3 1-6 6-2. Cecchinato, grazie a questo risultato, è già sicuro di salire al n.25 del mondo e in ...

Tennis - ATP Umago 2018 : Marco Cecchinato è devastante e vola in finale! L’azzurro supera in due set Marco Trungelliti : Marco Cecchinato è semplicemente devastante nella semifinale dell’ATP di Umago 2018 (Croazia). L’azzurro, sul rosso croato, conquista la seconda finale in carriera dopo quella vinta a Budapest, superando nettamente l’argentino Marco Trungelliti (n.188 del mondo) 6-2 6-1. Una lezione di Tennis quella dell’azzurro al sudamericano che gli regala l’atto conclusivo contro l’altro argentino Guido Pella (n.72 del ...

Tennis - ATP Umago 2018 : Marco Cecchinato centra le semifinali! Spazzato via Laslo Djere : Marco Cecchinato ci ha preso gusto: il Tennista azzurro ha centrato le semifinali del torneo ATP 250 di Umago. Sulla terra battuta croata il numero tre del seeding ha regolato con un netto 6-4 6-1 il serbo Laslo Djere in un’ora e venti minuti ed ora affronterà il qualificato argentino Marco Trungelliti. Nel primo set, dopo un iniziale dominio dei servizi, il primo strappo lo trova proprio il serbo, che nel quinto game allunga sul 3-2 e ...

Tennis - ATP Umago 2018 : Marco Cecchinato vince la battaglia contro Vesely ed accede ai quarti di finale : Marco Cecchinato si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Umago. Il siciliano ha sconfitto dopo una bella battaglia di quasi due ore e mezza di gioco il ceco Jiri Vesely, numero 73 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 2-6 7-5 7-5. Un successo in rimonta dunque per il 25enne di Palermo, che si presenta in Croazia da numero 27 del mondo e da testa di serie numero 3. Marco ha la possibilità in questo torneo di ...

Tennis - ATP Eastbourne 2018 : Marco Cecchinato si arrende a Lukáš Lacko in semifinale. L’azzurro ko in due set : Niente da fare per Marco Cecchinato nella semifinale dell’ATP di Eastbourne (Gran Bretagna). L’azzurro è stato sconfitto dallo slovacco Lukáš Lacko (n.94 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora di gioco. Poco efficace il Tennis del palermitano in quest’incontro sull’erba britannica, al cospetto di un giocatore che sui primi due colpi ha fatto sempre la differenza. Nel primo set, alla prima difficoltà, il siciliano ...

Tennis - ATP Eastbourne : Marco Cecchinato non si ferma più. Prima semifinale sull’erba per l’azzurro : Continua il momento magico di Marco Cecchinato. Dalla semifinale del Roland Garros a quella del torneo ATP di Eastbourne. Certo l’importanza delle due partite è ben diversa, ma il traguardo raggiunto sull’erba inglese è sicuramente di prestigio per il siciliano che mai si era spinto così avanti in un torneo con questa superficie di gioco. La sfida di oggi, poi, era abbastanza significativa per l’azzurro che si è trovato ad ...

Tennis - ATP Eastbourne 2018 : Marco Cecchinato la spunta al terzo set contro Denis Istomin e passa ai quarti : Debutto convincente sull’erba di Eastbourne per Marco Cecchinato. L’azzurro, entrato in tabellone direttamente al secondo turno, ha sconfitto Denis Istomin, già giustiziere di Andreas Seppi al primo turno, in rimonta al terzo set, 4-6 6-4 7-5. Un successo importante, perché il match era cominciato in salita, perché si tratta di una prova generale in vista di Wimbledon (dove Marco sarà testa di serie) e perché il torneo inglese ...

Tennis - Marco Cecchinato è ambizioso : “Punto alla top20 al termine del 2018” : “Sono pronto perché mi sento molto maturato rispetto al passato e la cavalcata parigina mi ha dato ulteriore fiducia e convinzione nei miei mezzi. Ora entro in campo contro chiunque consapevole di poter vincere e di avere le armi, tecniche e non solo, per riuscirci“. Così Marco Cecchinato, intervistato da Tuttosport, si è espresso pensando a quel che sarà nelle prossime settimane. Protagonista di un fantastico Roland Garros, dove ha ...

Roland Garros 2018 : il sogno di Marco Cecchinato è finito - ma da domani riparte una nuova vita Tennistica : Il sogno di Marco Cecchinato al Roland Garros è finito. A svegliarlo è stato l’austriaco Dominic Thiem, che ha vinto la semifinale del torneo parigino in tre set, 7-5 7-6(10) 6-1, ponendo fine alla corsa del giocatore italiano, che se l’è giocata più di quanto non dica il punteggio, calando inevitabilmente, di testa prima che di gambe, dopo il tie-break del secondo set. La sconfitta non deve assolutamente rovinare o cambiare la ...

Marco Cecchinato in semifinale a Roland Garros : come vedere in diretta TV e in streaming l'atteso incontro di Tennis : A Parigi, il tennista italiano affronta l'autriaco Dominic Thiem, oggi, venerdì 8 giugno alle 13. Ecco come vedere l'incontro in TV e in streaming in Italia.