Tennis | Fabio Fognini e Marco Cecchinato | il Masters di Londra non è un sogno impossibile

Tennis - Ranking ATP (23 luglio) : Fabio Fognini e Marco Cecchinato guadagnano posizioni! : Nessuna variazione sensibile nella top ten del Ranking ATP questa settimana. È un periodo di transizione in attesa che entri nel vivo la stagione del cemento americano, che culminerà con lo US Open. Comanda sempre Rafael Nadal, con oltre 2.000 punti di vantaggio su Roger Federer. Poi gli altri con Alexander Zverev in terza posizione. L’unico cambio da registrare è lo scambio di posizione tra Dominic Thiem, ora ottavo, e John Isner, nono.

Tennis - ATP Bastad 2018 : il trionfo di Fabio Fognini!! L’azzurro piega in tre set Gasquet e conquista il settimo titolo in carriera : Un fantastico Fabio Fognini conquista il titolo ATP di Bastad (Svezia). L’azzurro ha sconfitto il numero 29 del mondo Richard Gasquet (Francia) con il punteggio di 6-3 3-6 6-1 in 1 ora e 49 minuti di partita. Un successo strameritato per il ligure che conquista così il suo settimo titolo nel circuito ATP e da domani sarà n.14 del ranking. Nel primo set l’avvio non è dei migliori per il ligure, costretto a subire un parziale di 8 ...

Tennis - Atp Bastad 2018 : chi affronterà Fabio Fognini in finale? Data - programma - orario e tv : Fabio Fognini ha conquistato la finale nel torneo ATP di Bastad (Svezia). Il ligure si qualifica per l’ultimo atto del torneo svedese, dopo aver sconfitto lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 33 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-1 4-6 7-5 dopo due ore e diciotto minuti di gioco. Si tratta della sedicesima finale in carriera raggiunta dal nativo di Arma di Taggia, che vanta sei titoli, l’ultimo conquistato il marzo scorso ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : FABIO FOGNINI IN FINALE! Sconfitto in tre set Fernando Verdasco : FABIO FOGNINI è in finale nel torneo ATP di Bastad. Il ligure si qualifica per l’ultimo atto del torneo svedese, dopo aver Sconfitto lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 33 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-1 4-6 7-5 dopo due ore e diciotto minuti di gioco. Si tratta della sedicesima finale in carriera raggiunta dal nativo di Arma di Taggia, che vanta sei titoli, l’ultimo conquistato il marzo scorso sulla terra rossa ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Fabio Fognini in semifinale! Federico Delbonis si arrende in due set : Solido, preciso e concentrato. Fabio Fognini fa strada a Bastad e stacca il pass per le semifinali battendo Federico Delbonis in due set 6-4 6-3. Un punteggio che tutto sommato può anche star stretto al giocatore azzurro, che ha messo in mostra un Tennis convincente, in controllo per tutto il match. Solo dei piccoli passaggi a vuoto di Fabio, infatti, hanno consentito di prolungare una partita che, a dispetto di quanto dicono i precedenti ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Fabio Fognini supera in rimonta Mikael Ymer e vola ai quarti di finale : Debutto vincente per Fabio Fognini nel torneo ATP 250 di Bastad. L’azzurro ha iniziato il suo cammino, oggi, direttamente al secondo turno, battendo lo svedese Mikael Ymer in rimonta, 1-6 6-4 6-2. Un successo soddisfacente, perché dopo la parentesi di Wimbledon si trattava del primo match del ligure al ritorno sulla terra. Qualcosa di troppo ha ovviamente rischiato Fabio, che alla lunga ha trovato il gioco e le sensazioni solite, staccando ...

Tennis - US Open 2018 : cinque italiani nel tabellone principale. Fabio Fognini guida la truppa del Bel Paese : E’ stata resa nota l’entry-list dei prossimi US Open di Tennis, ultimo Major dell’anno in programma dal 27 agosto al 9 settembre, e saranno cinque gli italiani nel tabellone principale. A guidare la truppa italiana ci sarà Fabio Fognini che vuol dimenticare la brutta esperienza dell’anno scorso, quando fu squalificato dal torneo per insulti al giudice di linea nel corso del match contro l’altro azzurro Stefano ...

Diretta Wimbledon 2018/ Streaming video e tv Fognini Vesely : orario - i numeri di Fabio (Tennis - oggi) : Diretta Wimbledon 2018, info Streaming video e tv: in campo oggi nel terzo turno Fabio Fognini, che affronta il ceco Jiri Vesely. orario e programma (7 luglio)(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 09:52:00 GMT)

Tennis. Wimbledon - Fabio Fognini a caccia degli ottavi di finale sull'erba londinese - ore 15.30 - : I testa a testa sono tutti a vantaggio di Fognini , visto che contro Vesely nelle tre sfide passate ha sempre vinto con sicurezza: è caccia aperta agli ottavi di finale del più bel torneo del mondo.

Tennis - Ranking ATP (2 luglio) : nessuna variazione nella top10 - Fabio Fognini n.1 italiano - Cecchinato guadagna posizioni : Siamo a poche ore dall’inizio del terzo Slam della stagione, ovvero Wimbledon, e non ci sono cambiamenti al vertice del Ranking ATP nella settimana che ha preceduto i Championships. In vetta c’è sempre lo spagnolo Rafael Nadal, tornato sul trono due settimane fa (la 179esima complessiva), dopo l’inattesa sconfitta dello svizzero Roger Federer nella finale di Halle (Germania) contro il croato Borna Coric. L’elvetico è in ...

Tennis - ATP Ranking (25 giugno) : Rafael Nadal torna in vetta - Fabio Fognini il numero uno italiano : La sconfitta nella finale di Halle (Germania) costa caro allo svizzero Roger Federer. L’elvetico, ko contro il croato Borna Coric, perde infatti la vetta del Ranking a vantaggio del suo amico/rivale Rafael Nadal. Lo spagnolo, a riposo dopo l’undicesima vittoria del Roland Garros, riprende lo scettro avendo però appena 50 punti di vantaggio su Roger. Da segnalare poi lo scambio di posizioni tra Marin Cilic, ora numero cinque, ed il ...

Tennis - Ranking ATP (18 giugno) : Roger Federer torna numero 1! Fabio Fognini è 15° : Roger Federer è tornato il numero 1 del mondo. È questa la novità principale della settimana del Ranking ATP. Lo svizzero ha trionfato per la prima volta sull’erba di Stoccarda, riprendendosi lo scettro mondiale dalle mani di Rafa Nadal, che seguendo tornerà in campo direttamente a Wimbledon. Prosegue, dunque, il duello tra i due, fatto di un equilibrio sottilissimo: i punti che li separano in classifica sono infatti 150 e già questa ...

Tennis - Fabio Fognini : 'Vado via rosicando Devo risolvere il problema al piede - punto alla seconda settimana di Wimbledon' : C'è tanta amarezza nelle parole di Fabio Fognini , dopo la sconfitta in cinque set contro il n.4 del mondo Marin Cilic negli ottavi di finale del Roland Garros 2018. L'azzurro ha lottato come un leone, recuperando due parziali di ritardo ma non riuscendo a completare l'opera nella quinta frazione, ...