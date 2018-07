Temptation Island 5 terza puntata 23 luglio 2018 diretta | falò Gianpaolo

Ida e Riccardo : vince l’amore e lasciano Temptation Island : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, una delle coppie di Temptation Island, hanno trovato le risposte ai loro dubbi e tornano a casa, insieme. È finita la permanenza nei villaggi separati per la coppia che è stata anche protagonista del trono Over di Uomini e Donne, la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Una storia giovane, la loro, iniziata solamente sette mesi fa e messa alla prova nello show estivo di Canale Cinque. Sono state settimane ...

Temptation Island - Ida e Riccardo escono insieme : le loro parole : Riccardo Guarnieri di Temptation Island dichiara a Ida: “Ti amo tanto” Anche questa terza puntata della sesta edizione di Temptation Island non è certo stata avara di emozioni per i numerosi telespettatori. E proprio poco fa c’è stato l’attesissimo confronto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Un confronto davvero tiratissimo per i due fidanzati. Cosa è successo? Riccardo al falò, appena è stato raggiunto dalla ...

Temptation Island - Lara umiliata per le critiche sul fisico : «Sempre in secondo piano. Voglio un briciolo di felicità» : MILANO - Durante il falò nella terza puntata di ' Temptation Island ' Lara ha avuto modo di guardare con i suoi occhi la complicità tra il fidanzato Michael e Rita, che si divertono in acqua. 'Ti apro ...

Michael di Temptation Island furioso rompe il computer : il video : Temptation Island, Michael De Giorgio perde le staffe: il video del computer rotto La terza puntata di Temptation Island parte con il botto. Nel nuovo falò, Filippo Bisciglia ha mostrato a Michael alcuni particolari video sulla sua fidanzata Lara. A quanto pare, la Zorzetto ha deciso di mettere alla prova sé stessa fino in fondo, […] L'articolo Michael di Temptation Island furioso rompe il computer: il video proviene da Gossip e Tv.

Lara Zorzetto umiliata a Temptation Island : i commenti dei fidanzati : Temptation Island: Lara Rosie Zorzetto offesa dai fidanzati Nuovo inizio settimana e nuovo appuntamento con Temptation Island. Anche in questa nuova puntata, le cose non sembrano mettersi bene per la coppia formata da Lara Zorzetto e Michael De Giorgio. Dopo i comportamenti non proprio rispettosi del suo compagno, ci si mettono anche i commenti degli altri fidanzati dell’isola delle tentazioni. Cosa hanno detto? Mentre commentavano la ...

