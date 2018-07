Temptation Island 5 terza puntata 23 luglio 2018 | anticipazioni e diretta

Raffaela Giudice e Andrea Celentano/ Temptation Island 2018 - lacrime e tradimenti : lui cederà a Teresa? : Dal promo sembra che Raffaela Giudice e Andrea Celentano arriveranno fino alla fine di questo Temptation Island 2018. Nonostante le lacrime e le minacce lei continua a piangere e lui...(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 08:05:00 GMT)

Giada Giovanelli e Francesco Branco si sono lasciati?/ Usciranno insieme dopo il falò? (Temptation Island) : Giada Giovanelli e Francesco Branco saranno protagonisti del falò di confronto questa sera a Temptation Island: Usciranno insieme dal programma? Gli ultimi indizi.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 07:30:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Temptation Island 2018 - dopo Gemma e Stefanì arriva il falò di confronto : falò di confronto questa sera per Ida Platano e Riccardo Guarnieri in Temptation Island 2018. dopo Gemma Galgani e Stefanì cos'altro succederà nel villaggio per loro?(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 07:10:00 GMT)

Gemma Galgani / "Ida e Riccardo? Non so se siano fatti l'uno per l'altra - ma..." (Temptation Island 2018) : A una settimana dalla sua avventura a Temptation Island 2018, Gemma Galgani ha fatto il punto della situazione sbilanciando sul rapporto che lega Ida e Riccardo.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 06:45:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Anticipazioni e diretta : due falò di confronto e lacrime per un fidanzato (23 luglio) : Temptation Island 2018, Anticipazioni terza puntata. falò di confronto tra Ida e Riccardo, un fidanzato in lacrime per una tentatrice e un nuovo falò per una coppia(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 06:15:00 GMT)

Temptation Island 5 – Terza puntata del 23 luglio 2018 – Litigate - falò e confronti. : Terzo appuntamento, stasera, in prima serata su Canale5, con Temptation Island. Il reality, giunto alla sua quinta edizione e nella collocazione del lunedì sera, è sempre presentato da Filippo Bisciglia. Temptation Island | Terza puntata lunedì 23 luglio 2018 La Terza puntata segna un punto di svolta nelle dinamiche sentimentali. Il periodo di separazione porterà […] L'articolo Temptation Island 5 – Terza puntata del 23 luglio 2018 – ...

Temptation Island Vip - Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato tra le coppie? : Non si fermano le indiscrezioni riguardanti la prima edizione di Temptation Island Vip, la versione vip dell'omonimo programma di Canale 5, prodotto da Maria De Filippi, che verrà condotto da Simona Ventura e che andrà in onda a settembre.L'ultimo rumor in ordine di tempo riguarda un'altra coppia nata all'interno dello studio di Uomini e Donne: stiamo parlando di Fabio Colloricchio, ex tronista e corteggiatore del programma condotto da ...

Temptation Island - Selvaggia Roma contro Francesca : “Ti reputavo un’amica” : Temptation Island: perché Selvaggia Roma e Francesca Baroni hanno litigato? C’entra Sara Affi Fella A Selvaggia Roma di Temptation Island non sono piaciute le recenti dichiarazioni di Francesca Baroni. Quelle dove la fidanzata di Ruben Invernizzi difendeva Sara Affi Fella e attaccava Selvaggia e Camilla Mangiapelo. L’ex compagna di Lenticchio ha replicato su Instagram, dove […] L'articolo Temptation Island, Selvaggia Roma ...

Francesca Baroni : "Andare a Temptation Island da 'cornuta' conviene!" : Esattamente un anno fa ed in questo periodo, Temptation Island aveva con sé una delle coppie fra le più discusse della storia del programma, quella formata da Francesca Baroni e Ruben Invernizzi. Dopo un burrascoso percorso nel reality show, i due hanno potuto chiudere l'esperienza in bellezza lasciando il villaggio ancora insieme.Dodici mesi dopo, la ragazza sul settimanale Vero conferma l'amore per il suo compagno, probabilmente ...

Valeria Bigella : un nuovo lavoro grazie a Temptation Island : Valeria Bigella di Temptation Island: il nuovo lavoro e la fine con Alessio Bruno Ad un anno dalla partecipazione a Temptation Island, la vita di Valeria Bigella è cambiata dopo la partecipazione al reality show di Canale 5. A partire dal lavoro: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è più impiegata nel negozio d’abbigliamento […] L'articolo Valeria Bigella: un nuovo lavoro grazie a Temptation Island proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island Vip : data - coppie - tentatori e tutte le anticipazioni : C'è grande attesa per Temptation Island Vip, versione celeb del famoso reality di Canale 5

Temptation Island 2018 - rinviato l'ultimo appuntamento per scappare dalla fiction Rai : Cambia la programmazione dell'ultima puntata di Temptation Island 2018, il fortunato reality show delle tentazioni che sta regalando grandissime soddisfazioni in termini di ascolti ai dirigenti Mediaset in questa calda estate. Il programma sta registrando risultati ben al di sopra delle aspettative medie con uno share pari al 21% e picchi di quasi 4 milioni di fedelissimi. Tuttavia in vista dell'ultima puntata il programma scapperà dalla serata ...

Oronzo e Valentina dopo Temptation Island : 'Non voglio che mi dia per scontata' : Oronzo Carinola e Valentina De Biasi sono la prima coppia ad aver abbandonato anticipatamente l'isola di Temptation Island. I due, dopo soli cinque giorni di permanenza all'interno dei due rispettivi villaggi in Sardegna, si sono riconciliati nell'ultimo falò di confronto [VIDEO] durante la puntata trasmessa lunedì 16 luglio. In to al breve, ma intenso, viaggio all'interno dei propri sentimenti, come procede la storia d'amore tra i due? A ...

Temptation Island 2018/ Ida Platano e Riccardo Guarnieri non stanno più insieme : due chiari indizi : Temptation Island 2018, anticipazioni terza puntata. Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati dopo il falò di confronto? Due indizi chiari...(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 04:05:00 GMT)