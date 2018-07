Temptation Island 2018 Diretta e coppie | Teresa si è innamorata di Andrea? Raffaela

Raffaela Giudice e Andrea Celentano/ Temptation Island 2018 : “Ciò che c’è fuori non mi manca” : Dal promo sembra che Raffaela Giudice e Andrea Celentano arriveranno fino alla fine di questo Temptation Island 2018. Nonostante le lacrime e le minacce lei continua a piangere e lui...(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 23:03:00 GMT)

Temptation Island - Lara umiliata per le critiche sul fisico : «Sempre in secondo piano. Voglio un briciolo di felicità» : MILANO - Durante il falò nella terza puntata di ' Temptation Island ' Lara ha avuto modo di guardare con i suoi occhi la complicità tra il fidanzato Michael e Rita, che si divertono in acqua. 'Ti apro ...

Temptation Island 5 terza puntata 23 luglio 2018 diretta : falò Martina - Raffaela

Michael di Temptation Island furioso rompe il computer : il video : Temptation Island, Michael De Giorgio perde le staffe: il video del computer rotto La terza puntata di Temptation Island parte con il botto. Nel nuovo falò, Filippo Bisciglia ha mostrato a Michael alcuni particolari video sulla sua fidanzata Lara. A quanto pare, la Zorzetto ha deciso di mettere alla prova sé stessa fino in fondo, […] L'articolo Michael di Temptation Island furioso rompe il computer: il video proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island - fidanzati commentano aspetto fisico di Lara : web indignato : Temptation Island, utenti sui social indignati: i commenti dei ragazzi sull’aspetto fisico di Lara non piacciono Temptation Island è probabilmente uno dei programmi Mediaset più seguiti e commentati sul web. Durante la diretta del lunedì sera, infatti, tantissimi sono gli utenti sui social che esprimono la loro opinione sulle relazioni travagliate dei partecipanti. Stasera, però, […] L'articolo Temptation Island, fidanzati commentano ...

Lara Zorzetto umiliata a Temptation Island : i commenti dei fidanzati : Temptation Island: Lara Rosie Zorzetto offesa dai fidanzati Nuovo inizio settimana e nuovo appuntamento con Temptation Island. Anche in questa nuova puntata, le cose non sembrano mettersi bene per la coppia formata da Lara Zorzetto e Michael De Giorgio. Dopo i comportamenti non proprio rispettosi del suo compagno, ci si mettono anche i commenti degli altri fidanzati dell’isola delle tentazioni. Cosa hanno detto? Mentre commentavano la ...

Temptation Island - 'Ti apro come una verza' : Lara e il tormentone contro Michael : MILANO - E' sempre più crisi fra Michael e Lara a ' Temptation Island '. La ragazza è stata chiamata per visionare un video in cui il compagne la critica per il suo aspetto fisico, i denti in ...

Ida e Riccardo si sono lasciati?/ Falò Temptation Island 2018 - lui : "Sono pronto a venire da te a Brescia" : Falò di confronto questa sera per Ida Platano e Riccardo Guarnieri in Temptation Island 2018. Dopo Gemma Galgani e Stefanì cos'altro succederà nel villaggio per loro?

Riccardo e Ida : lui chiede il falò di confronto | Temptation Island 2018 : Ida e Riccardo sono fra le coppie più in crisi di Temptation Island 2018. Lui sembra però fare più di qualche pensierino su Stefanì, con cui scherza in modo particolare. Lei di contro si avvicina ancora una volta a Davide, che dimostra di avere attenzioni particolari nei suoi confronti. Riccardo non è disposto ad accettare il comportamento della fidanzata e durante il falò della terza puntata di Temptation Island 2018, ha una nuova reazione ...

DAVIDE MATTEINI/ Stringe Ida in un lento : "Quando lo lasci ti porto fuori a cena" (Temptation Island 2018) : L'ex calciatore livornese DAVIDE MATTEINI e il suo rapporto speciale con Ida Platano a Temptation Island 2018: sarà lui a causare la rottura tra Ida e Riccardo?

