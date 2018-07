Temptation Island 2018 Diretta e coppie | Ida a Davide Matteini Sei la mia

Stasera in TV - a canale 5 Temptation Island : i due attesissimi 'falò' definitivi : Italia 1 Pacific rim: film che racconta dei mostri che riemergono dal fondale dell'Oceano Pacifico e adesso sono pronti ad attaccare il mondo. Rete 4 Il castello: film sull'edificio militare in cui ...

Temptation Island - Francesca Baroni difende Sara Affi Fellla : "Attacco meschino da parte di Camilla e Selvaggia : L'ex protagonista del reality difende Sara dalle accuse: "Tra donne non c'è mai solidarietà e, forse, c’è anche un po' di gelosia"

Temptation Island : stasera due confronti finali : Andrà in onda questa sera alle 21 e 10, sempre su Canale 5, la terza attesissima puntata di Temptation Island. Il reality delle coppie condotto da Filippo Bisciglia è il programma più seguito dell'estate. Il caldo rovente e le vacanze non distolgono i telespettatori dallo schermo. Ogni lunedì sera, si attende la messa in onda della puntata per scoprire cosa è successo alle varie coppie tra, Intrighi, tradimenti, tentatori e tentatrici. ...

Diretta terza puntata di Temptation Island - un fidanzato lascia il falò improvvisamente : Tra poche ore inizia la terza ed entusiasmante puntata di Temptation Island 2018. Questa edizione continua a far discutere il web per via delle coppie che hanno preso parte al programma estivo di Canale 5. Stando alla promo ufficiale, ne vedremo di cotte e crude. Vi sveliamo subito che stasera Ida e Riccardo avranno un confronto vivace al falò [VIDEO]! Anticipazioni terza puntata Temptation Island 2018 Entrambi non hanno reagito bene davanti ai ...

DIRETTA Temptation Island : due coppie decidono le sorti della loro unione : Temptation Island arriva al giro di boa con la sua terza puntata e come ogni settimana riserverà al suo pubblico un sacco di sorprese. Filippo Bisciglia ci condurrà tra i meandri delle storie d’amore più chiacchierate d’Italia e se settimana scorsa Oronzo e Valentina hanno deciso di concludere la loro avventura nel reality con un happy ending, questa sera scopriremo che cosa ne sarà di Ida e Riccardo. Infatti durante il finale della seconda ...

