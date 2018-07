Taylor Swift cade sul palco sotto la pioggia ma continua a cantare con nonchalance e

Taylor Swift ha cantato e ballato senza sosta sotto la pioggia torrenziale durante il suo ultimo live : Tay Tay non la ferma nemmeno il diluvio The post Taylor Swift ha cantato e ballato senza sosta sotto la pioggia torrenziale durante il suo ultimo live appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez : ecco il dolce regalo che Taylor Swift le ha fatto per il compleanno : BFF <3

Taylor Swift e Lady Gaga stanno lavorando insieme? Ecco perché i fan sono convinti di sì : Sarebbe il featuring dei sogni

In arrivo un duetto di Lady Gaga e Taylor Swift? Le due popstar nello stesso studio di registrazione (foto) : Sarebbe un sogno per entrambe le fanbase, un successo commerciale assicurato e un'interessante incontro artistico, l'eventuale duetto di Lady Gaga e Taylor Swift. L'ipotesi comincia a farsi strada dopo la diffusione delle foto che ritraggono la Swift all'ingresso degli studi Electric Lady di New York: la cantante di Reputation, tra una tappa e l'altra del suo tour mondiale negli stadi, è stata paparazzata mentre entrava negli stessi studi di ...

Taylor Swift realizza il sogno di una fan malata di cancro al cervello : foto dell'incontro con Lexi : Taylor Swift ha realizzato il sogno di una fan malata di cancro al cervello, la ventunenne Lexi Caviston, facendole una sorpresa su richiesta dei suoi amici. La popstar ha risposto ad una campagna che ha trovato visibilità sui social per iniziativa della giornalista americana Meghan McCain, intenzionata ad aiutare amici e conoscenti della ragazza, impegnata in una lotta con un cancro molto aggressivo, a regalarle un incontro con la ...

Nomination agli MTV Video Music Awards 2018 - dai favoriti Beyoncé e Jay-Z alla snobbata Taylor Swift : Le Nomination agli MTV Video Music Awards 2018, annunciate in modo inusuale attraverso la piattaforma Video IGTV (la nuova televisione di Instagram), sono arrivate a poco più di un mese dalla cerimonia di premiazione del prossimo 20 agosto. Si tratta del premio di MTV che tradizionalmente chiude la stagione estiva assegnando i riconoscimenti per i migliori Video Musicali e gli artisti che più si sono distinti per il loro impegno nella ...

Taylor Swift : bloccata e sospesa in aria durante il suo ultimo concerto : Ma recupera come una vera professionista

Un fan fa la proposta di matrimonio davanti a Taylor Swift e la reazione della cantante è imperdibile : LOL

Popstar più ricche d'America - Madonna meglio di Beyoncé e Taylor Swift : quanto guadagnano le regine del pop : Nonostante sia assente dalle scene da oltre un anno, Madonna è ancora la prima tra le Popstar più ricche d'America secondo l'annuale classifica stilata da Forbes. La Ciccone vanta il patrimonio più consistente tra le dive della musica negli Stati Uniti, insieme a Celine Dion, Barbra Streisand, Beyoncé e Taylor Swift. Nel tradizionale elenco che la rivista economica pubblica ogni anno con nomi e numeri relativi ai patrimoni delle "self-made ...

Chi sarà la star nel nuovo album di Selena Gomez? Ipotesi sul duetto da Taylor Swift a Demi Lovato e Katy Perry : Il nuovo album di Selena Gomez non ha ancora un titolo né una data d'uscita e a dirla tutta la popstar ha specificato di non avere alcuna fretta di pubblicarlo, preferendo invece prendersi tutto il tempo necessario per rifinirlo al meglio anche a costo di impiegarci anni per ottenere il risultato sperato. Una nuova indiscrezione sul contenuto del disco, però, sta stuzzicando la curiosità del pubblico, lasciando sperare in una pubblicazione ...

Taylor Swift e Joe Alwyn : mano nella mano in riva al mare durante la vacanza ai Caraibi : "Drinkin' on a beach with"

Taylor Swift e Joe Alwyn in vacanza al mare e finalmente arrivano nuove foto della coppia : I party del 4 luglio di Taylor Swift hanno fatto scuola, ma per il secondo anno di fila la cantante ha scelto di celebrare la ricorrenza in modo diverso e sicuramente non meno divertente.Con il fidanzato Joe Alwyn, Tay Tay è volata a Turks e Caicos, un'isola nell'oceano Atlantico vicina a Cuba e alla Repubblica Dominicana. Il suo Reputation Stadium Tour è in pausa da fine giugno e riprenderà domani in Ohio.--L'artista e l'attore sono stati ...

Concerto di Taylor Swift - la proposta di matrimonio / Video - James chiede la mano ad Alina e lei... : Concerto di Taylor Swift, la proposta di matrimonio: Video: a Londra James chiede la mano alla sua Alina. la ragazza scoppia a piangere e le immagini diventano subito virali.

Taylor Swift incontra J. K. Rowling nel backstage delle date londinesi : Anche Taylor è una potterhead!