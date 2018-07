: RT @neXtquotidiano: Ora #Toninelli vuole “migliorare” la #TAV - Antigrillina : RT @neXtquotidiano: Ora #Toninelli vuole “migliorare” la #TAV - CyberNewsH24 : #Tav,Toninelli:va migliorata,senza danni - TelevideoRai101 : Tav,Toninelli:va migliorata,senza danni -

La Tav è un'opera "che abbiamo ereditato. Quando è nata, se ci fosse stato il M5S al governo,non sarebbe stata concepita in maniera così impattante, così costosa". Lo ha detto il ministro dei Trasportia Radio1,condannando "fermamente le proteste incivili". "Il nostro obiettivo è migliorarla. Non vogliamo fareeconomici",aggiunge Torna sull'Alitalia: "Non parlo di nazionalizzazione, ma d'interessi italiani. Dobbiamo trovare un investitore che abbia come interesse quello di far volare gli aerei, non di speculare".(Di lunedì 23 luglio 2018)