Tar nomina perito su correttezza aumenti tariffe autostrada Courmayeur

CdA Rai - eletti i quattro membri di nomina parlamenTare. Ecco chi sono : Rai L’intesa politica ha tenuto. Camera e Senato hanno eletto poco fa a scrutinio segreto i quattro membri del CdA Rai (due per ogni Aula) di nomina parlamentare. Igor De Biasio (Lega) e Gianpaolo Rossi (FdI) sono i due componenti del nuovo Consiglio eletti dalla Camera. Rita Borioni (Pd) e Beatrice Coletti (M5S, scelta con il voto on line) sono stati eletti al Senato. Alla Camera, Igor De Biasio ha ottenuto 312 voti, Giampaolo Rossi 166. ...

CdA Rai - eletti i quattri membri di nomina parlamenTare. Ecco chi sono : Rai L’intesa politica ha tenuto. Camera e Senato hanno eletto poco fa a scrutinio segreto i quattro membri del CdA Rai (due per ogni Aula) di nomina parlamentare. Igor De Biasio (Lega) e Gianpaolo Rossi (FdI) sono i due componenti del nuovo Consiglio eletti dalla Camera. Rita Borioni (Pd) e Beatrice Coletti (M5S, scelta con il voto on line) sono stati eletti al Senato. Alla Camera, Igor De Biasio ha ottenuto 312 voti, Giampaolo Rossi 166. ...

PD - IN SARDEGNA RISSA SFIORATA PER NOMINA SEGRETarIO/ Video - Soru : "Partito ormai disperato" : Pd, in SARDEGNA sfiora RISSA per NOMINA SEGRETARIO: Video. Ultime notizie: urla e spintoni tra Soru, Lai e Marroccu durante assemblea regionale. Ora si va verso commissariamento(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 22:09:00 GMT)

Pd - in Sardegna sfiora rissa per nomina segreTario/ Video : urla e spintoni tra Soru - Lai e Marroccu : Pd, in Sardegna sfiora rissa per nomina segretario: Video. Ultime notizie: urla e spintoni tra Soru, Lai e Marroccu durante assemblea regionale. Ora si va verso commissariamento(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 20:42:00 GMT)

Rai - Dagospia : Sergio MatTarella spinge per una nomina di peso a Vincenzo Morgante : Un'indiscrezione, rilanciata da Dagospia , che riguarda niente meno che i vertici della Rai e Sergio Mattarella . Si legge infatti su Dago : 'Gira voce che il presidente Mattarella gradisca una nomina ...

Chieppa nominato segreTario generale palazzo Chigi : Roberto Chieppa , già segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, magistrato ordinario della Corte dei Conti e del Tar, presidente di sezione del consiglio di Stato, è ...

Castrovillari - Antonio NoTaro nominato presidente della IV Commissione : Il consigliere comunale di Castrovillari, Antonio Notaro , oggi pomeriggio è stato nominato con i voti di maggioranza e minoranza, presidente della quarta Commissione "Sport, Turismo, Pubblica Istruzione, Cultura e Tempo Libero". Prende il posto di Serena Carrozzino dimessasi con Peppino Pignataro dal consesso civico, l'undici aprile scorso, per motivi politici. La ...

Andrea Colletti (M5S) contro la nomina di Armando Siri (Lega) sottosegreTario : "Una deriva molto pericolosa" : "La nomina di una persona che abbia "patteggiato" una pena per bancarotta (come riferisce un articolo dell'Espresso) va contro i nostri più basilari principi di trasparenza e contro lo spirito del nostro primo V-Day nel quale chiedevamo che condannati non varcassero le aule parlamentari". Lo scrive, senza citarlo ma facendo riferimento al neosottosegretario leghista Armando Siri, il deputato M5S Andrea Colletti."Ritengo che tale nomina, ...

Il Consiglio dei ministri nomina 39 viceministri e 6 sottosegreTari : All'Economia vanno due vice, Laura Castelli per i cinque stelle e Massimo Garavaglia in quota Lega. Allo Sviluppo economico è stato scelto Dario Galli della Lega come viceministro al fianco di Luigi ...

GOVERNO - NOMINATI 6 SOTTOSEGRETarI E 39 VICEMINISTRI/ Ultime notizie - lista completa : oggi il giuramento : GOVERNO, NOMINATI 6 SOTTOSEGRETARI e 39 VICEMINISTRI: la lista completa. Ultime notizie: Tlc a Di Maio, Siri alle Infrastrutture e Crimi all'editoria.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 09:15:00 GMT)

Il Cdm nomina 45 viceministri e sottosegreTari : Laura Castelli vice all’Economia - Galli al Mise : «Sono 45» le nomine decise dal Consiglio dei ministri per i viceministri e sottosegretari di Stato. I viceministri sono «sei» e «trentanove» sono invece i sottosegretari. Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro al termine del Cdm....

Governo - nominati sei viceministri e 39 sottosegreTari. Al Tesoro Castelli e Garavaglia. Crimi all'Editoria : Sei viceministri e 39 sottosegretari. Queste le nomine decise oggi dal Consiglio dei ministri. La cerimonia di giuramento è prevista per mercoledì alle 13 a Palazzo Chigi. M5s e Lega...

Governo - nominati sei viceministri e 39 sottosegreTari. Al Tesoro Castelli e Garavaglia. Crimi all'Editoria : Sei viceministri e 39 sottosegretari. Queste le nomine decise oggi dal Consiglio dei ministri. La cerimonia di giuramento è prevista per mercoledì alle 13 a Palazzo Chigi. M5s e Lega...

Governo - nominati sei viceministri e 39 sottosegreTari. A Conte delega ai Servizi : L'elenco prosegue con Beni Culturali , Lucia Borgonzoni e Gianluca Vacca , , Salute , Armando Bartolazzi e Maurizio Fugatti , , Difesa , Angelo Tofalo e Raffaele Volpi , , Economia e Finanze , ...