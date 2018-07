Tap | lite tra la ministra Lezzi ed Emiliano | “Sceneggiata inaccettabile del presidente”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 luglio 2018) Sono volate pesanti accuse tra il ministro per il Sud Barbarae il presidente della regione Puglia, Michele. Al termine di un incontro convocato a Bari, per discutere del progetto del nodo ferroviario di Brindisi, tra i due è scoppiata una inaspettata. L’argomento, ancora una volta, il gasdotto Tap. Per la, l’appello lanciato dal governatoread Alessandro Di Battista a “trovare una strategia comune per spostare l’approdo del gasdotto” previsto a Melendugno, è stata una “bella sceneggiata” (la risposta di Di Battista non si è fatta aspettare). Al termine del suo intervento il ministrosi è alzata abbandonando il tavolo, per poi fare ritorno poco dopo.ha replicato parlando di “accuse farneticanti che hanno offeso la Regione Puglia”. Il botta e risposta, in toni piccati, ...