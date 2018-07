Taormina Film Fest 2018 | gran finale con premi e prestigiose stelle del cinema

Presentato in anteprima al Taormina Filmfest “L’eroe” di Cristiano Anania un film dai molti interrogativi : Presentato in anteprima mondiale al Taormina filmfest ” L’eroe” di Cristiano Anania. Un film dai molti interrogativi e narrativamente spiazzante ma dalla fotografia esplicativa. Una storia potenzialmente interessante con riferimenti sociologici da non sottovalutare ma debole e zoppicante nella resa narrativa e sceneggiatura. Una storia che in alcune parti appare mancante di tasselli e snodi narrativi che creano un senso di ...