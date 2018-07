Taglio tasse in arrivo | la promessa di Matteo

Matteo Salvini : "Nella prossima manovra il Taglio delle tasse" : "Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare anche alcuni numeri scelti a tavolino a Bruxelles, che molti paesi Ue ignorano bellamente". Parla così delle coperture per la riforma fiscale, il vicepremier Matteo Salvini, in un'intervista al Corriere della Sera."Noi - dice - metteremo al centro la ...

Salvini : «Taglio delle tasse nella prossima manovra. Andremo oltre i numeri Ue» : In poche settimane il ministro dell'Economia è già diventato un antagonista? «Nemmeno per sogno, solo per i giornali». Lo scontro sulla Cdp non è stata un'invenzione. «Incomprensioni, al massimo, e ...

Usa : aumenta deficit con Taglio tasse : ANSA, - NEW YORK, 12 LUG - Sale il deficit del bilancio federale americano. Nei primi nove mesi dell'anno fiscale, da ottobre 2017 a giugno 2018, e' salito del 16% a 607,1 miliardi di dollari rispetto ...

Tria : "Reddito di cittadinanza e Taglio tasse di pari passo" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha rilasciato un'intervista a Bloomberg nella quale ha parlato di reddito di cittadinanza, taglio delle tasse, deficit ed euro. Per quanto riguarda i primi due punti fondamentali del contratto di governo tra Lega e MoVimento 5 Stelle, Tria ha detto che il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse devono "andare di pari passo" perché sono misure "necessarie per cambiare il sistema e sostenere la ...

