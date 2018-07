Super Music Store | con Silvia Salemi si canta al supermercato

"SuperMusicStore" arriva su La5 con Silvia Salemi : Music game in arrivo su La5 (canale 30 del digitale terrestre), dove il prossimo 23 luglio alle 19.25, secondo quanto risulta a Blogo, debutterà SuperMusicStore. Si tratta di un programma condotto da Silvia Salemi, ambientato in un supermercato e più precisamente alla cassa. Qui il concorrente è chiamato a cantare alcuni celebri brani della musica italiana e non solo. In palio la possibilità di portarsi a casa la spesa senza pagare. Per la ...

SuperMusicStore su La5 : Silvia Salemi conduttrice (Anteprima Blogo) : Music game in arrivo su La5 (canale 30 del digitale terrestre), dove il prossimo 23 luglio alle 19.25, secondo quanto risulta a Blogo, debutterà SuperMusicStore. Si tratta di un programma condotto da Silvia Salemi, ambientato in un supermercato e più precisamente alla cassa. Qui il concorrente è chiamato a cantare alcuni celebri brani della musica italiana e non solo. In palio la possibilità di portarsi a casa la spesa senza pagare. Per ...

Apple Music ha Superato Spotify (ma non in Italia) : Mentre Drake infrange ogni record col suo nuovo album Scorpion sulle diverse piattaforme, totalizzando un miliardo di riproduzioni nella prima settimana su scala globale (ma 746 milioni sono negli Usa), nel mondo dello streaming Musicale qualcosa di grosso bolle in pentola. Apple Music, infatti, starebbe crescendo più rapidamente di Spotify e potrebbe aver sorpassato la piattaforma anglosvedese. O esserle alle calcagna. Solo negli Stati ...

Tra scienza e musica - con SuperQuark Piero Angela conquista tutti : scienza e tecnologia, e, in seconda serata, uno speciale sugli strumenti musicali, altra grande passione di Piero Angela che ieri ha trionfato negli ascolti, registrando un totale di 3.052.656 ...

SuperQuark – Prima puntata del 4 luglio 2018 – Anticipazioni - temi e servizi. E Piero Angela si dà anche alla musica. : Riecco l’esate , riecco SuperQuark. Prima puntata, in Prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntatee una novità: un altro programma in seconda serata, subito al termine della versione classica, intitolato SuperQuark musica. SuperQuark |Prima puntata | […] L'articolo SuperQuark – Prima puntata del 4 luglio 2018 – ...

«SuperQuark» : il ritorno di Piero Angela fra musica e sorprese : Arriva l’estate, l’aria si fa umida e SuperQuark torna come un vecchio amico, come la certezza che non vacilla. La ventitreesima edizione riprende lì dove si era interrotta: con Piero Angela in prima linea a raccontare segreti e curiosità, meraviglie e suggestioni. Lo farà per cinque settimane con SuperQuark musica, speciale in onda su Raiuno a partire da mercoledì 4 luglio e interamente dedicato ai generi, agli strumenti e ai ...

Televisione - da domani su Rai Uno torna SuperQuark con una novità in seconda serata : SuperQuark Musica : domani sera Piero Angela tornerà in prima serata su Rai Uno con una nuova stagione di SuperQuark composta da nove puntate. Ma la novità è un’altra: in seconda serata, dalle 23:50 di ogni mercoledì, ci sarà un documentario di approfondimento sugli strumenti Musicali, ossia SuperQuark Musica, il quale durerà invece cinque puntate. La Musica è sempre stata una grande passione per Piero Angela, il quale oltre a essere un giornalista e conduttore è ...

Superquark : Piero Angela raddoppia e si prende anche la seconda serata con la Musica : Piero Angela Piero Angela non cambia Musica: a 89 anni suonati, è ancora sul pezzo. Domani sera, 4 luglio, il noto divulgatore televisivo tornerà in prima serata su Rai1 con un nuovo ciclo da nove puntate di Superquark. La novità, però, è che stavolta il giornalista raddoppierà la propria presenza e – lo stesso giorno – approderà anche in seconda serata con Superquark Musica, un approfondimento sugli strumenti Musicali e sulle loro ...

Amazon Music Unlimited in Super offerta : 4 mesi a soli 0 - 99 euro : Amazon propone il servizio di streaming Musicale Amazon Music Unlimited, arrivato qui da noi verso la fine dell'anno passato, a un prezzo incredibile per i clienti che si iscrivono per la prima volta. L'articolo Amazon Music Unlimited in super offerta: 4 mesi a soli 0,99 euro proviene da TuttoAndroid.

SuperQuark Musica con Piero Angela su Rai 1 : ecco quando : Nuovo programma televisivo su Rai 1 per Piero Angela questa volta dedicato alla Musica e ai suoi strumenti: ecco tutte le anticipazioni Piero Angela torna in tv con un nuovo programma dal titolo SuperQuark Musica. Si tratta di uno speciale viaggio dedicato al mondo della Musica e degli strumenti. Una passione, quella per la Musica, che ha da sempre coinvolto il divulgatore scientifico. SuperQuark Musica: quando va in onda Debutta mercoledì 4 ...

Alanis Morissette : "Dopo il successo mi sono ritrovata sola. Con la musica ho Superato lo stupro e la depressione" : Nonostante i 44 anni appena compiuti Alanis Morissette ha già alle spalle una lunghissima carriera. Fatta di successi, di sentimenti urlati a volte con rabbia e a volte con innata delicatezza, e soprattutto di ben 8 dischi sempre ai vertici delle classifiche. Il nono, che uscirà entro l'autunno e sarà preceduto da tre concerti a luglio in Italia, è la fotografia del suo ultimo periodo, descritta dalla cantante ...

Stelle e musica : dalle Supernove ai Buchi neri - viaggio nell'universo estremo accompagnati dalla Musica di Laura Piccinelli : Lorenzo Caccianiga , classe 1988, da sempre appassionato di ogni tipo di scienza ma alla fine fisica batte tutti, si iscrive all'università di Milano e ottiene la laurea triennale nel 2010. Come ...

Fabri Fibra/ Supera la madre che gli ha rovinato la vita e pensa a un figlio? (Wind Music Awards) : Fabri Fibra, il noto rapper ha ricevuto l'EarOne Airplay all'Arena di Verona ennesimo riconoscimento di una carriera che è per lui un continuo crescendo. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 09:55:00 GMT)