Stupro dopo droga in drink : 3 condanne : ANSA, - MILANO, 23 LUG - Due imputati condannati a 12 anni di carcere e uno condannato a 8 anni e 6 mesi. Si è chiuso così in primo grado il processo a carico di tre uomini arrestati tra dicembre 2017 ...

Stupro sul taxi abusivo dopo la discoteca : Questa corsa è gratis : Si è risvegliata nel proprio letto dopo una notte in discoteca e ha capito subito che le era successo qualcosa di brutto. Nella sua mente, ancora annebbiata dal troppo alcol bevuto con gli amici, hanno cominciato ad affiorare alcuni flash. Uno in particolare: un uomo sopra di lei dentro una macchina. L'amica che l'ha raggiunta e le macchie trovate sui vestiti della sera prima l'hanno convinta ad andare dai carabinieri e denunciare lo Stupro ...

Cold case risolto dopo 30 anni grazie al DNA : preso l’orco che stuprò e uccise la piccola April : April , 8 anni , è scomparsa mentre stava tornando da casa di un'amica il venerdì santo del 1988 a Fort Waine, nello stato dell'Indiana. Il suo corpo venne trovato tre giorni dopo in un fossato, con evidenti segni di violenza sessuale. dopo 30 anni il suo assassino è stato trovato grazie al DNA. "Siete qui per April " ha detto agli agenti che sono andati ad arrestarlo nella sua roulotte.Continua a leggere

Sei mesi di condanna per uno Stupro - giudice 'rimosso' dopo una petizione : Washington - Per la prima volta negli Stati Uniti da 41 anni , e da oltre 80 in California, , un giudice criticato per aver inflitto una pena ritenuta troppo lieve a un giovane stupratore è stato '...