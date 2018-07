Strisce blu a Roma | record di multe | 2mila verbali al giorno

Il Consiglio di Stato su Trastevere «Sì» ai tavolini sulle Strisce blu : Contro il parere del Campidoglio, il Consiglio di Stato sdogana i tavolini sulle strisce blu. La decisione riguarda, per adesso, ristoranti, bar e birrerie che si trovano in via San Francesco a Ripa, ...

Codacons : aumento Strisce blu solo con incremento trasporto pubblico : Roma – “Un aumento delle tariffe per le strisce blu della capitale sara’ possibile solo se prima si incrementera’ il servizio di trasporto pubblico e se si adotteranno misure per regolamentare il traffico e combattere la sosta selvaggia”. Lo afferma il Codacons, pronto alle barricate contro il nuovo piano tariffario del Campidoglio. “Non e’ in alcun modo possibile aumentare il costo delle strisce blu ...

Torre del Greco - adesivi di Casapound sui parcometri : 'Le Strisce blu sono una tassa occulta' : Torre DEL Greco - 'Forgiati dal vulcano', firmato Piroclastica-Post fata resurgo. Attacco di Casapound Torre del Greco ai parcometri della Tmp, l'azienda che si è aggiudicata l'appalto delle strisce ...

Strisce blu - bonus ai controllori : stretta sui furbetti dell'evasione : Più Strisce blu all'interno delle Mura Aureliane, aumento della tariffa oraria , fino a 3 euro, nelle zone più centrali per favorire la rotazione dei parcheggi, infine l'obiettivo del maggiore incasso ...

Celli : aumento Strisce blu appare stangata per i romani : Celli: se provvedimento in Aula voto contrario gruppo Lista Civica #RomaTornaRoma Roma – Di seguito il comunicato di Svetlana Celli, capogruppo in Campidoglio della Lista Civica #RomaTornaRoma. “La Giunta romana targata M5S ha deciso di passare alla storia come la più impopolare della città. Dopo i pasticci combinati sui collaboratori, i continui cambi al vertice delle aziende e in Giunta, arriva la decisione della maggioranza di ...

Strisce blu - a Roma si cambia : Una tariffa ordinaria che arriva a un massimo di 3 euro l'ora e la cancellazione dell'abbonamento mensile da 70 euro utilizzabile solo dalla terza zona in poi . Sono alcune delle novità, che ...

De Priamo : aumento Strisce blu certificano incapacità grillina : De Priamo: FdI si opporrà fermamente Roma- Di seguito il comunicato del vicepresidente dell’Assemblea Capitolina e consigliere comunale, Andrea De Priamo. “I grillini in Campidoglio continuano sulla mobilità a mettere in campo provvedimenti che dimostrano la loro incapacità di comprendere la reale situazione della Capitale. Come si fa infatti a pensare di triplicare il costo delle strisce blu in un momento di grave crisi del ...

Ragusa - D'Asta chiede rimborsi per multe Strisce blu : Ragusa il Pd Mario D’Asta chiede rimborsi per multe strisce blu ponte Pennavaria. D'Asta: cittadini multati ingiustamente.

Vertenza Strisce blu Ragusa - Piccitto incontra i sindacati : La ditta avrebbe disatteso le previsioni del capitolato. Potrebbero dunque esserci le premesse per avviare la risoluzione del contratto

Non si placano le polemiche per le Strisce blu a Ragusa : Mentre si attende l'incontro di lunedì al Comune con il sindaco di Ragusa per parlare di strisce blu, oggi intervengono i sindacati

Strisce blu a Ragusa - chiesto intervento del Prefetto : Si chiede il rispetto del Capitolato d'appalto del servizio di sosta a pagamento del Comune di Ragusa a tutela di lavoratori e cittadini

Atletico Madrid - svelata la maglia 2018-2019 : Strisce biancorosse con tocchi blu : maglia Atletico Madrid 2018-2019. L’Atletico Madrid, fresco della conquista dell’Europa League, ha svelato le caratteristiche della nuova maglia home 2018-2019 realizzata come di consueto dallo sponsor tecnico Nike. Il brand americano, come capita solitamente per la divisa destinata a essere utilizzata soprattutto nelle gare casalinghe, ha voluto puntare soprattutto sulla tradizione dei “Colchoneros”: la casacca ...