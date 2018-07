Strangola la moglie e si impicca

OMICIDIO-SUICIDIO A SAN MARCELLINO/ Caserta - Strangola la moglie dopo litigio e si impicca : trovati dai figli : Ha ucciso la moglie strangolandola nel letto dopo un furioso litigio e poi si è impiccato, i corpi senza vita trovati dai due figli una volta ricnasati nella notte(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 15:30:00 GMT)

La moglie scopre che ha una relazione con la nuora - 64enne la uccide Strangolandola : Il 64enne ex militare e politico britannico avrebbe ucciso la moglie strangolandola dopo l'ennesima lite scoppiata in casa per la scoperta della relazione extraconiugale dell'uomo con la compagna del figlio.Continua a leggere

Strangola la moglie e si suicida : choc nel Cagliaritano. È il terzo caso in due giorni : Ha Strangolato la moglie e poi si è tolto la vita. È accaduto questa mattina a Senorbì , nel Sud Sardegna, a circa 40 chilometri da Cagliari . Si tratta del terzo caso di omicidio-suicidio avente per ...