Staxel | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di lunedì 23 luglio 2018) Da quando è stato lanciato per la prima volta Minecraft, sono molti gli sviluppatori che si dilettano nella creazione di giochi con il medesimo stile grafico, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostradi, rilasciato tempo fa su Steam.Cosa succede se fondiamo Minecraft a Farming Simulator? Semplice, nasce, realizzato con lo stile grafico Pixel art. Nel gioco vestiamo i panni di un fattore il cui unico obiettivo è quello di espandere la propria fattoria, tramite la coltivazione di prodotti per la vendita, allevamento di bestiame e produzione di beni di prima necessità. Prendersi cura di un campo o del proprio allevamento porterà via diverse ore, in quanto a differenza di altri simulatori per assistere alla crescita di una piantina con i suoi primi frutti, dovremo attendere il tempo necessario, il quale ...