Stavolta i miracoli non esistono | per la Ferrari

(Di lunedì 23 luglio 2018) "I" così Hamilton nel team radio con cui ha festeggiato la sua prima posizione nel gran premio di Germania. È stata infatti la pioggia a mettere lo zampino in un gran premio che fino a venti giri dalla fine sembrava letteralmente nelle mani della. Doveva e poteva essere l'uno dueed invece la Mercedes ha risposto con un'incredibile doppietta.Una qualifica decisamente in salita per il re nero, relegato in quattordicesima posizione a causa di un problema idraulico, sembrava aver spento i suoi sogni di gloria. E invece una straordinaria rimonta e la pioggia hanno stravolto completamente tutto.Vettel a pochi giri dalla fine arriva lungo in frenata sulla pista umida appoggiando la sua SF71H contro le barriere. Entra la safety car per consentire la rimozione della vettura del tedesco, a quel punto larichiama Raikkonen (primo in quel ...