Spettacolari immagini di Titano | la luna di Saturno

“Via via!”. Panico in spiaggia. Arriva la tromba d’aria sul litorale italiano. Le Spettacolari immagini di quei momenti : “5 vortici violentissimi” : Godiamoci un po’ di freschetto adesso che possiamo, perché sarà un’estate calda… caldissima! Nel frattempo però, prima di un avvento equatoriale, ecco Arrivare gli immancabili temporaloni estivi, carichi di elettricità e violenza. In Italia si è infatti scatenato in violento temporale e sono state segnalate diverse trombe d’aria che hanno creato allarme soprattutto nella zona del litorale adriatico. Sono almeno una decina le trombe ...

E3 2018 : pubblicate delle Spettacolari immagini di The Last of Us Part 2 tratte dalla versione PS4 Pro : Dopo il brutale e affascinante reveal gameplay trailer di The Last of Us Part 2 mostrato alla conferenza E3 2018 di Sony Interactive Entertainment, la compagnia ha deciso di rilasciare un kit stampa ufficiale con una galleria di schermate dell'attesissimo gioco.Gli screenshot riportati da Dualshockers, che sono stati contrassegnati come catturati su PS4 Pro, mostrano quanto visto durante il gameplay e le cutscenes, dandoci un altro assaggio di ...

E3 2018 : Death Stranding si mostra in tante nuove Spettacolari immagini : Erano le prime ore della giornata di oggi quando Death Stranding si è mostrato in un nuovo spettacolare trailer durante la conferenza E3 2018 di PlayStation. Un trailer come da tradizione molto enigmatico ma che quanto meno mostra concretamente qualche passo in avanti a livello di sviluppo. Sono infatti spuntate le primissime scene di gameplay ma ciò che attira l'attenzione di molti fan di Hideo Kojima sono i nuovi personaggi comparsi nel ...

Maltempo - tempesta sull’Île-de-France : le Spettacolari immagini della torre Eiffel colpita da un fulmine [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Maltempo - tempesta sull’Île-de-France : le Spettacolari immagini della torre Eiffel colpita da un fulmine [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Maltempo - tempesta sull’Île-de-France : le Spettacolari immagini della torre Eiffel colpita da un fulmine [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Vulcano Kilauea : Spettacolari immagini delle eruzioni viste dallo spazio [GALLERY] : 1/4 NASA ...