Speleologo precipita in una grotta | 36 ore e 100 uomini per salvarlo

Cuneo - salvato lo Speleologo precipitato in una grotta : 100 soccorritori al lavoro per oltre 36 ore : È stato salvato lo speleologo infortunatosi all’interno della grotta della Mottera, in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese. Dopo un intervento di oltre 36 ore, i tecnici del soccorso alpino e speleologico nazionale – un centinaio quelli che si sono alternati nelle operazioni – lo hanno estratto dalla grotta . Imbarcato col verricello in elicottero, l’uomo è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Cuneo . L’operazione di soccorso ...

Cuneo - Speleologo precipita in una grotta : 100 soccorritori impegnati in condizioni proibitive. “Finiremo almeno all’alba” : Cento persone sono al lavoro in condizioni al limite del proibitivo per riportare in superficie uno speleologo precipitato in una grotta e rimasto ferito in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese. L’operazione di soccorso è impegnativa e complicata, tanto che non terminerà probabilmente prima dell’alba di lunedì. L’uomo, che nella caduta ha riportato lesioni multiple ma non è in pericolo di vita, è stato caricato su una barella che viene ...