Speedway – L’Italia qualificata alla Finale Europea a Coppie

(Di lunedì 23 luglio 2018) Europeoaccededellosi èieri, sabato 21 luglio, per la– in programma il 1° settembre a Brovst, in Danimarca – grazie al secondo posto ottenuto nella semidi Lonigo (VI) alle spalle della Svezia. Terza la Repubblica Ceca, che partiva con i favori del pronostico e, invece, sarà esclusa dall’ultimo atto del torneo. I piloti azzurri Michele Castagna e Nicolas Covatti sono riusciti a centrare un obiettivo prestigioso. Nella serata di gara, la prima avversaria da affrontare è stata la Repubblica Ceca. Vaclav Milik non ha deluso le aspettative, vincendo davanti a Covatti e Castagna, che si sono prontamente riscattati nella seconda uscita contro la Slovenia, vinta da Michele con Nicolas alle sue spalle. Nell’ottava batteria la Maglia Azzurra ha affrontato la Svezia ma non è stata ...