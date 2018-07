Speedway – L’Italia qualificata alla Finale Europea a Coppie : Europeo Speedway a Coppie . L’Italia accede alla Finale ! L’Italia dello Speedway si è qualificata ieri, sabato 21 luglio, per la Finale Europea a Coppie – in programma il 1° settembre a Brovst, in Danimarca – grazie al secondo posto ottenuto nella semi Finale di Lonigo (VI) alle spalle della Svezia. Terza la Repubblica Ceca, che partiva con i favori del pronostico e, invece, sarà esclusa dall’ultimo atto del torneo. I piloti azzurri ...

Speedway – L’Italia fatica in terra inglese : gli azzurri solo settimi : L’Italia chiude al 7° posto il race off 2 dello Speedway delle Nazioni L’Italia dello Speedway chiude al settimo posto il race off 2 di Manchester, disputatosi ieri sera e valevole per l’accesso alle finali iridate a squadre che si terranno venerdì 8 e sabato 9 giugno a Wroclaw (Polonia). I due piloti azzurri, Nicolas Covatti e Paco Castagna, hanno trovato difficoltà nell’affrontare al meglio una pista sulla quale non avevano mai corso e nel ...