Spazio | la Luna potrebbe aver ospitato la vita

Spazio : all’asta la collezione di Neil Armstrong - il primo uomo sulla luna : Gli ammiratori di Neil Armstrong e dell’esplorazione spaziale hanno la possibilità di avere oggetti e ricordi che sono appartenuti all’uomo diventato eroe mondiale per essere stato il primo umano a camminare sulla luna. La collezione personale di Armstrong, morto in Ohio nel 2012, sarà offerta alla vendita in una serie di aste gestite da Heritage Auctions, con base a Dallas, a partire dall’1-2 novembre e continuando a maggio e novembre 2019. La ...

Busalla - Festival dello Spazio con astronauta Paolo Nespoli e un'eclissi di Luna : ... questa volta installato alla Biblioteca Bertha Von Suttner, situata nei pressi del Municipio di Busalla: gli spettacoli si svolgeranno tutti i pomeriggi nei giorni del Festival e si prolungheranno ...

Spazio - Israele : prima missione privata sulla Luna a febbraio 2019 : Il quotidiano “Haaretz” ha reso noto che la prima missione di Israele sulla Luna partirà il 13 febbraio 2019 con il lancio a dicembre di una navicella che impiegherà circa due mesi per raggiungere il satellite. L’iniziativa di SpaceIL partecipa al concorso Google Lunar XC Prize per far sbarcare sulla Luna il primo veicolo spaziale senza equipaggio finanziato da privati. La competizione si è ufficialmente conclusa lo scorso ...

Spazio : scoperte “impronte lunari” sulle aurore polari di Giove : Uno studio a guida dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato su Science, descrive un’eccezionale scoperta effettuata grazie alla sonda NASA Juno in orbita attorno a Giove. I dati raccolti dallo strumento JIRAM a bordo della sonda mostrano un’insolita “impronta” lasciata dalle lune gioviane sulle aurore polari. Come per quelle sulla Terra, anche quelle su Giove sono innescate dall’interazione del ...

Dalla Luna partiranno i razzi per l'esplorazione dello Spazio : Usando come base il Portale Lunare, una stazione in orbita intorno al nostro satellite, l"uomo tornerà sulla Luna e lo farà accompagnato da robot e rover a controllo remoto. Non è fantascienza, è l"obiettivo principale dell"Agenzia Spaziale Europea (Esa) e di altre agenzie internazionali per i prossimi decenni.La Luna è il corpo celeste più vicino alla Terra (dista solo 384 000 chilometri) e quindi il più facile da raggiungere. Oltre ad essere ...

Spazio : donna cita in giudizio la NASA per un fialetta di polvere lunare : Qualche anno dopo aver camminato sulla Luna, l’astronauta Neil Armstrong le regalò una fialetta con polvere lunare: a 40 anni distanza Laura Murray Cicco ha citato in giudizio la NASA di fronte alla corte federale del Kansas, perché venga dichiarata legittima proprietaria del campione. L’Agenzia spaziale statunitense ne reclama la proprietà, sostenendo di averne il diritto dal momento in cui l’equipaggio dell’Apollo 11 ha ...

Spazio : la NASA prepara il ritorno dell’uomo sulla Luna - ma prima invia i robot : L’Agenzia Spaziale statunitense prepara il ritorno dell’uomo sulla Luna nel prossimo decennio: le nuove missioni saranno però precedute dall’invio di robot, necessarie per spedire strumentazioni e tecnologia sulla superficie Lunare in preparazione delle nuove passeggiate dell’uomo. Le missioni rappresenteranno le prime azioni robotiche sulla Luna: la prima di due spedizioni dimostrative prevede l’invio di un lander ...

Spazio : case con orto sulla Luna grazie alla stampa 3D : case dotate di un orto, sulla Luna: ecco l’idea di un ingegnere di Pisa che propone di realizzare questo progetto grazie a una stampante 3D, direttamente sul nostro satellite. A luglio un workshop internazionale nei Paesi Bassi farà il punto sulla fase operativa, grazie anche al sistema D-Shape del 56enne toscano Enrico Dini. Il quotidiano “La Nazione” riporta che si tratta di una grande macchina, che può essere trasportata su ...

Spazio & design : muri di luce e realtà virtuale nella futura stazione cislunare : Sono innovative e anche numerose le soluzioni di design proposte per la futura stazione cislunare dagli studenti della Scuola di design del Politecnico di Milano: tra le varie proposte figurano muri di luce proiettati con la tecnica degli ologrammi per proteggere la privacy senza ingombrare; amache fonoassorbenti per attutire i rumori; luci che riproducono il naturale alternarsi del giorno e della notte; caschi per la realtà aumentata per ...

Spazio - avamposto cislunare : proseguono i programmi di sviluppo della NASA : Luna avanti tutta. Continuano programmi di sviluppo dei vari elementi del Lunar Orbital Platform Gateway – la stazione spaziale cislunare. In un nuovo aggiornamento, pubblicato su Federal Business Opportunities lo scorso 31 maggio, la NASA ha annunciato di voler rilasciare una richiesta di sollecito per lo sviluppo del modulo propulsivo Power and Propulsion Element (Ppe) questa estate, con alcuni mesi di ritardo rispetto a quanto ...

Spazio : Blue Origin conferma il progetto di conquista della Luna - tra colonie permanenti e industria : Colonizzare la Luna. Da tempo è uno degli obiettivi fondamentali delle principali agenzie spaziali di tutto il mondo, ma anche di molte aziende private. Se SpaceX ha fatto della conquista dell’orbita cisLunare una tappa obbligata in vista dello sbarco umano su Marte, Blue Origin punta a costruire delle basi direttamente sul nostro satellite. La compagnia di Jeff Bezos, nata con l’intento di sviluppare capsule per il volo turistico sub-orbitale, ...

Spazio - NASA : le partnership coi privati cruciali per l’esplorazione lunare : Le partnership commerciali made in Usa saranno cruciali per accelerare le missioni verso la Luna e assicurarvi una presenza stabile. E’ questo il piano d’azione della NASA per il ritorno sul nostro satellite, un progetto – spiega Global Science – che vede come punto principale l’uso di rover che in grado di supportare gli obiettivi scientifici e tecnologici americani. L’agenzia sta pianificando una serie di missioni robotizzate di ...