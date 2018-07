“Spaventoso” Marchionne | succede sui social mentre il manager lotta tra la vita e la

caffeinamagazine

: Pure io posso pensare che #Marchionne è una chiavica come uomo, ma non gli augurerei mai la morte, un uomo ed una f… - Filo_da_torcere : Pure io posso pensare che #Marchionne è una chiavica come uomo, ma non gli augurerei mai la morte, un uomo ed una f… - ros_aria7 : @Bassman8256 Criticare un uomo alla fine dei suoi giorni è di una bassezza culturale e morale a dir poco spaventoso… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Le drammatiche condizioni di salute di Sergio, ormai ex amministratore delegato Fc, hanno colpito particolarmente l’Italia, che proprio in queste ore sta ricordando la sua figura attraverso i tanti servizi a lui dedicati in tv e sui giornali. Ancora una volta, però, il nostro Paese non pare proprio riuscire a ere polemiche anche di fronte a una situazione così delicata. Sopratutto attraverso i, dove gli italiani continuano a dare sfogo al lato peggiore di loro prendendosela, con inumana cattiveria, con una persona in fin di. Non critiche al suo operato nel corso degli anni ma veri e propri auguri di morte, accompagnati da offese e prese in giro. Un fenomeno veramente disgustoso che purtroppo, col passare delle ore e le notizie sulla salute dia rincorrersi, non sembra proprio volersi arrestare. Anzi, a ogni bollettino che segnala ...